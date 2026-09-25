Rodri: "El Balón de Oro no depende de lo que diga, depende de lo que hagas en el campo"

Rodri afronta una nueva etapa tras dejar atrás sus siete años en Inglaterra y comenzar su aventura en el Barcelona. El centrocampista español repasa su llegada al club azulgrana, su relación con Guardiola, el Balón de Oro y los objetivos de una selección que ya luce dos estrellas

Rodri afrontaba entonces una final ante Argentina con la posibilidad de conquistar la segunda estrella de España. Aquel futbolista era todavía jugador del Manchester City. Ahora, el centrocampista es una de las grandes figuras del Barcelona y encara una nueva etapa después de siete años en Inglaterra.

El internacional español repasó en una entrevista concedida antes de aquella final algunos de los asuntos que marcaron su carrera en los últimos años: la situación del Manchester City, su llegada al Barça, la posibilidad de ganar el Balón de Oro, su relación con Pep Guardiola y las diferencias entre Luis de la Fuente y Hansi Flick.

Dos estrellas no son suficientes para España

La segunda estrella de la selección no suponía para Rodri el final del camino. Todo lo contrario. El centrocampista reconocía la responsabilidad que implicaba llegar hasta allí, pero dejaba claro que el equipo quería seguir compitiendo por títulos.

La Nations League aparecía como el siguiente gran objetivo. Rodri reconocía que España ya había ganado un respeto importante entre sus rivales y que lucir dos estrellas aumentaba todavía más esa consideración, pero la ambición del vestuario no cambiaba. Para el centrocampista, regresar con la selección después de todo lo conseguido era "el mejor escenario posible".

Un verano de cambio con destino Barcelona

La llegada al Barcelona abrió un nuevo capítulo en su carrera. Después de conquistar grandes títulos con el Manchester City y alcanzar la cima con España, Rodri afrontaba una etapa completamente diferente. "Llevar a mi país a lo máximo es impresionante", señaló el centrocampista, que reconoció sentirse ilusionado con su nuevo destino y agradecido al Barcelona.

Rodri también definió aquel verano como un periodo intenso, aunque aseguró que las aguas ya se habían calmado y que podía centrarse en su nueva etapa.

Rodri no se reivindica para ganar el Balón de Oro

La posibilidad de conquistar el Balón de Oro también apareció durante la conversación. El centrocampista no escondió su deseo de ganar el prestigioso premio, aunque dejó claro que no considera que las declaraciones públicas vayan a decidir quién se lleva el galardón."¿Crees que no quiero ganarlo?", llegó a plantear Rodri. Su argumento, sin embargo, pasaba por dejar que fueran sus actuaciones sobre el terreno de juego las que hablaran. "El Balón de Oro no depende de lo que diga, depende de lo que hagas en el campo."

Además, quiso poner el foco en el carácter colectivo del fútbol. Para Rodri, ningún reconocimiento individual puede entenderse sin el trabajo de los compañeros que hacen posible el rendimiento de un futbolista.

Flick y De la Fuente, dos caminos parecidos

Rodri también comparó a dos entrenadores que han marcado su presente: Hansi Flick y Luis de la Fuente.

Aunque reconoce que existen diferencias en determinados conceptos, considera que ambos técnicos comparten una idea de exigencia bastante similar. Las formas pueden variar, pero el objetivo y la intensidad que demandan a sus futbolistas guardan bastantes puntos en común. "La selección somos todos", explicaba además Rodri al hablar del peso del Barcelona dentro del combinado nacional. La presencia de siete u ocho jugadores del mismo club obliga a realizar un pequeño cambio de chip, aunque considera positivo contar con una columna vertebral tan definida.

Guardiola, una figura clave en su recuperación

Rodri también tuvo palabras de agradecimiento para Pep Guardiola y el Manchester City por el proceso que siguió durante su recuperación. El centrocampista destacó que Guardiola conoce perfectamente los tiempos que necesita un futbolista para volver después de una lesión y recordó cómo el técnico fue dosificando sus minutos, alternando descansos y rotaciones. Para Rodri, aquella gestión fue fundamental para alcanzar la versión que mostró con España. Por eso quiso agradecer tanto al club como a Guardiola el trabajo realizado durante una etapa complicada.

El internacional español considera que su situación actual es muy diferente a la que atravesaba aproximadamente un año y medio antes. Ahora, con una nueva camiseta y después de haber alcanzado la cima con España, Rodri afronta un capítulo diferente de su carrera.