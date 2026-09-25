Martín Vázquez, exjugador del Real Madrid: "Me duele ver a Rodri con la camiseta del Barcelona"

Rafael Martín Vázquez no oculta su decepción por ver a Rodri con la camiseta del Barcelona. El exmadridista reconoce que esperaba al centrocampista en el Real Madrid y aprovecha para analizar el momento del conjunto blanco, al que lanza una advertencia: "El Madrid está jugando con fuego"

Rafael Martín Vázquez no ha ocultado su decepción por el destino elegido por Rodri. El exfutbolista del Real Madrid ha reconocido que le habría gustado ver al centrocampista español vestido de blanco y considera que su llegada habría encajado especialmente bien en una posición que, a su juicio, necesita refuerzos.

Durante su intervención en RadioMARCA, con Vicente Ortega, el exjugador madridista repasó la situación del conjunto blanco y también se refirió al fichaje de Rodri por el Barcelona, una operación que le ha dolido especialmente por las expectativas que existían alrededor del internacional español.

"Todos los indicios hacían presagiar que podía vestirse de blanco"

Martín Vázquez explicó que la posibilidad de que Rodri terminara en el Real Madrid parecía cobrar fuerza y que, por ello, su llegada al eterno rival supone un golpe añadido. "Todos los indicios hacían presagiar que podía vestirse de blanco", señaló el exfutbolista, que considera que el centrocampista habría cubierto una de las necesidades de la plantilla madridista.

Además, recordó que no es la primera vez que el Real Madrid se queda sin un centrocampista de ese perfil. "Podría haber sido el año pasado Zubimendi, no fue. Este año podría haber sido Rodrigo, no ha sido", explicó. La comparación sirve para poner el foco en una posición que Martín Vázquez considera importante dentro de la planificación del equipo. El exjugador lamenta que ninguno de los dos movimientos terminara produciéndose.

La advertencia de Martín Vázquez sobre el Real Madrid

Más allá del mercado, el exfutbolista también se mostró crítico con el momento que atraviesa el conjunto blanco. Su diagnóstico fue contundente: "El Madrid está jugando con fuego".

Martín Vázquez considera que los problemas del equipo no se pueden atribuir exclusivamente a factores externos. Aunque reconoce que determinadas decisiones arbitrales pudieron perjudicar al Real Madrid, entiende que eso no debe servir para ocultar las dificultades que está mostrando el equipo."Hay cosas que no funcionan y eso no hay que disimularlo, hay que hacer autocrítica y no excusarlo", afirmó.

Para el exmadridista, la solución pasa por mejorar aquello que depende directamente del equipo: competir mejor, recuperar sensaciones y empezar a sumar victorias.

Un equipo por encima de las individualidades

Martín Vázquez también puso el foco en la construcción colectiva. En un Real Madrid repleto de futbolistas de enorme talento, considera que el rendimiento individual no puede estar por encima de las necesidades del bloque. "Aquí lo que importa es el equipo más allá de las individualidades", defendió.

En su opinión, todos los jugadores deben ponerse al servicio de una misma idea porque, de lo contrario, cualquier rival puede encontrar la manera de hacer daño. La clave, por tanto, pasa por encontrar una identidad reconocible. Y ahí Martín Vázquez introduce otro matiz: el estilo debe adaptarse a las características de los futbolistas disponibles.

"A lo mejor tienes que jugar al contraataque"

El exjugador del Real Madrid considera que no existe una única manera de jugar bien al fútbol. Si una plantilla dispone de jugadores especialmente capacitados para correr al espacio, esa cualidad debe aprovecharse. "A lo mejor tienes que jugar al contraataque, porque tienes las armas, te guste o no te guste, pero tendrán que buscar esa identidad", explicó.

Una reflexión que conecta con su diagnóstico sobre el actual Real Madrid: antes de buscar explicaciones externas, el equipo debe encontrar una fórmula que le permita aprovechar sus virtudes y reducir sus problemas. Mientras tanto, Martín Vázquez seguirá viendo a Rodri desde la distancia y con una sensación que no esconde: el centrocampista español pudo haber vestido de blanco, pero finalmente lo hará de azulgrana.