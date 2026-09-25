Deco desvela por qué el Barcelona no fichó a Lautaro Martínez: "Es un jugador espectacular"

El director deportivo azulgrana se rinde en elogios hacia el delantero argentino, pero aclara que "por respeto" no insistió en su contratación cuando el Inter de Milán le comunicó que no estaba en venta

El FC Barcelona marcha imparable en este arranque de temporada, aunque no ha sido un verano fácil para su director deportivo, Deco, que hasta última hora no pudo rematar su planificación con el fichaje del delantero solicitado por Hansi Flick. Tras la marcha de Robert Lewandowski, que firmó como agente libre por el Chicago Fire de la MLS, el nombre que copó las portadas durante semanas fue el de Julián Álvarez. Pero el portugués ha reconocido que también hizo un intento baldío por Lautaro Martínez.

"De los delanteros que buscábamos, que creíamos que podían ser jugadores para el Barça, Lautaro era uno de ellos, pero en el momento que mi presidente habló con los presidentes del Inter y que dijeron que no estaba a la venta, por respeto nunca más se habló, nunca más entramos en contacto con el jugador o su agente", explicó el ex jugador luso durante su participación en el Portugal Football Summit, donde se deshizo en elogios hacia el internacional argentino.

"Lautaro es un icono del Inter, entonces tenemos mucho respeto por esto. Es un jugador fantástico, un jugador espectacular. No hemos ni intentado ni hablado más. Nosotros intentamos hacer las cosas de una forma muy correcta, muy clara", añadió, admitiendo al mismo tiempo que sigue estando entre los arietes que más le convencen, por lo que incluso no habría que descartar un nuevo intento en el futuro. "Sí que es verdad que era un jugador que nos gustaba y que nos encanta y a mí personalmente me gusta mucho", sentenció.

La oportunidad de Gabriel Jesus: "No estaba jugando mucho"

En su lugar, finalmente el elegido fue Gabriel Jesus, al que Deco considera "un jugador top", por lo que aprovechó su difícil situación para hacerse con su pase en las últimas horas del mercado por solo 10 millones de euros. "No estaba jugando muchos partidos en Arsenal. A veces, cuando cambias, nueva motivación, nuevo club, nuevos compañeros, así que esto es algo importante para Gabriel, y estamos felices de tenerlo. Y creo que fueron dos movimientos de diferentes situaciones", explicó sobre el brasileño, que se rebajó el sueldo para hacer posible su llegada.

Le desea lo mejor a Julián Álvarez: "Es pasado"

Pero como no podía ser de otro modo, el responsable de la planificación azulgrana también trató el caso de Julián Álvarez, tratando de restarle hierro a un asunto que ha levantado ampollas en el Atlético de Madrid. "La idea siempre ha sido traer un nueve de movilidad, de capacidad de asociarse y Julián era uno de estos. La cosa no ha sido posible, hemos hecho una oferta. El club siempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Gabriel Jesus no estaba en los planes, ya que no sabíamos su situación porque se hablaba mucho de que podía renovar, y en el momento que decidimos que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfecta para nosotros. Entonces la idea no ha cambiado, la idea era buscar un jugador de este mismo perfil. Pero Julián es pasado, nosotros tenemos que mirar hacia adelante, estamos contentos con lo demás. Espero que él también esté bien, esté ayudando a su club y al final es esto. O sea, hay muchos negocios, muchos fichajes que no nos suelen pasar”, comentó.

El efecto Barça y las facilidades del Machester City con Rodri

Por otro lado, Deco también se refirió al fichaje de Rodri, quien ha reconocido que el Real Madrid fue "con todo" para tratar de llevárselo, poniendo en valor el hecho de que el ex del Manchester City prefiriese desembarcar en el Camp Nou. “En primer lugar, creo que hemos recuperado ese deseo de los jugadores por venir al Barcelona. Eso es algo muy importante para nosotros. En los últimos tres años hemos ganado, y creo que todos los jugadores que ven al Barcelona jugando fútbol quieren disfrutar, querrán unirse al club. Esto es más fácil cuando vas al mercado y hablas sobre Barcelona, hablas sobre nuestro proyecto, hablas sobre los jugadores que tenemos en este momento. Cuando los jugadores ven lo que estamos haciendo, creo que es más fácil convencerlos de que vengan hacia nosotros. En el caso de Rodrigo fue diferente porque él era todo en el City. Ellos ayudaron a Rodri a salir porque era su deseo”, reveló.