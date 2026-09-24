Fermín López vuelve a la Selección con una espina clavada y un objetivo: "Ojalá lleguemos a la Champions y hagamos un buen papel y ojalá poder ganarla"

Fermín López vuelve a la Selección tras superar una lesión que le apartó del Mundial cuando más cerca estaba de cumplir su sueño. El centrocampista del Barça afronta esta nueva etapa con ilusión, habla de Lamine Yamal como balón de oro y deja claro que no se pone límites para seguir creciendo

Fermín López vuelve a ponerse la camiseta de España con una ilusión que no ha cambiado. El futbolista del Barcelona se quedó fuera del Mundial por una lesión cuando tenía muchas opciones de formar parte de la convocatoria, una situación que reconoce que le hizo sufrir especialmente. Ahora, ya recuperado y convertido en un futbolista importante para el conjunto azulgrana, afronta una nueva etapa con la Selección.

El futbolista ha dado declaraciones en una entrevista, a Mundo deportivo, en la que ha hablado de su lesión de aquellos días viendo el Mundial desde casa, de su relación con Lamine Yamal y de la competencia que existe actualmente en el Barça. También mira al futuro sin ponerse límites, convencido de que todavía tiene margen para seguir creciendo.

El Mundial que tuvo que ver desde el sofá

La lesión llegó en uno de los momentos que más esperaba Fermín. El centrocampista tenía la posibilidad de acudir al Mundial, pero finalmente tuvo que quedarse fuera. "Obviamente lo pasé mal porque creo que también me merecía estar ahí", reconoce.

Los primeros partidos fueron especialmente complicados. "Me costaba bastante, los primeros días, los primeros partidos, porque aún no tenía asimilado o me dolía", explica. Mientras sus compañeros competían por el título, él seguía la recuperación desde casa. Pero con el paso de los días consiguió cambiar el enfoque y disfrutar del éxito de sus compañeros. Incluso viajó para estar presente en la final y acompañar al equipo. "Lo disfruté de otra manera, como un aficionado más", recuerda. Aun así, aquella experiencia le dejó una enseñanza que ahora aplica a su día a día. "Aprendes a valorar el día a día, a valorar el poder entrenar cada día. Incluso el caminar lo valoraba muchísimo", asegura.

Lamine Yamal, una relación especial dentro del campo

Fermín también ha hablado de su relación con Lamine Yamal, uno de los futbolistas con los que mejor conecta sobre el terreno de juego.

El centrocampista recuerda especialmente un detalle que tuvo el joven delantero durante el Mundial. Lamine le había preparado una camiseta por si marcaba un gol, aunque finalmente no pudo entregársela. "El gesto está ahí, que me lo dijo su fotógrafa, y es un detalle muy bonito que no se pudo dar", cuenta.

La conexión entre ambos también se refleja en el césped. El propio Lamine ha destacado en otras ocasiones la capacidad de Fermín para entender su juego, algo que llena de orgullo al azulgrana. "Que Lamine diga de mí esas palabras me pone muy contento porque al final es un jugador muy importante para nosotros. Es un amigo y yo intento facilitarle las cosas", explica. Fermín destaca que trata de aprovechar los espacios que genera Lamine cuando atrae a varios defensores y reconoce que ambos se entienden especialmente bien.

Fermín lo tiene claro con el Balón de Oro

La candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro también apareció durante la entrevista. Fermín no dudó a la hora de elegir a su compañero. "Para mí sí, obviamente. Creo que lo veo cada día y es espectacular y ha hecho un año increíble en el Barça", señala.

El centrocampista también pone en valor a otros jugadores españoles como Pedri, Raphinha o Pau Cubarsí, pero cuando tiene que quedarse con uno, elige al '10' azulgrana."Hay muchísimos españoles que se lo merecen, pero creo que si me tengo que quedar con uno, me quedo con Lamine", sentencia. Lamine, precisamente, está entre los seis futbolistas españoles nominados al Balón de Oro 2026, junto a Rodri, Fabián Ruiz, Cucurella, Pau Cubarsí y Ferran Torres.

Wembley, el primer gran reto con España

El regreso de Fermín a la Selección llega acompañado de un escenario de primer nivel. España se enfrentará a Inglaterra este sábado 26 de septiembre en Wembley, en el estreno de la nueva Nations League. "Tengo muchas ganas de ir a Wembley por lo que dices, porque es un sitio especial para todos los culés y será un partido muy difícil", reconoce.

Después llegará un encuentro todavía más especial para él. España recibirá a Croacia el martes 29 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla, donde Fermín espera contar con el apoyo de sus familiares. "Tengo muchos familiares que viven cerca e intentaré conseguir entradas para todos para que puedan disfrutar el partido", explica. Y también espera poder vivir otro momento especial junto a su abuela, una figura muy importante para él. "Mi abuela es muy importante para mí y siempre que jugamos cerca de El Campillo intenta venir", cuenta Fermín, que recuerda el abrazo que pudo darle después de un partido.

Sin techo y con la Champions entre ceja y ceja

El futbolista azulgrana tampoco quiere ponerse límites. A sus 23 años, considera que todavía tiene mucho margen de mejora y evita marcarse una cifra concreta de goles. "No me pongo metas y creo que aún puedo mejorar muchísimas cosas", asegura. Entre los aspectos que quiere seguir perfeccionando destaca especialmente la toma de decisiones en los metros finales.

En el Barcelona, además, la competencia ha aumentado con las nuevas incorporaciones. Fermín reconoce que el equipo necesitaba más alternativas respecto a la temporada anterior y destaca el trabajo realizado por Deco.

También comparte posición con Dani Olmo, aunque asegura que la relación entre ambos es muy buena. "Entre él y yo nos llevamos muy bien. Es de los que mejor me llevo del equipo", explica. Fermín tampoco esconde la ambición del vestuario con la Champions. "Ojalá lleguemos a la Champions y hagamos un buen papel y ojalá poder ganarla", afirma.