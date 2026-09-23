Ferran Torres (26 años) hace una promesa con su gol en la final del Mundial ante Argentina: "Todos los días de mi vida"

El delantero del PSG está viviendo una semana muy mediática con el regreso al trabajo de la campeona del mundo. El de Foios aún no se cree que le haya dado la segunda estrella a España

Del gol de Iniesta al de Ferran Torres han pasado 16 años. Cuando el manchego le dio la primera estrella a España el valenciano tenía 10 primaveras y acabó casi desnudo en una fuente de su pueblo.

Ni en sus mejores sueños se había imaginado vivir un momento como el que está atravesando. Y pese a tener un verano muy movidito con cambio de ciudad incluido (de Barcelona a París), le ha dado tiempo a saborear el gol de su vida millones de veces. Aún no se lo termina de creer y se sonroja cuando le comparan con el propio Iniesta.

Todo eso lo confesó en el programa El Hormiguero de Pablo Motos a comienzos de esta semana. Y, ahora, el de Foios ha hecho una promesa en torno a esa diana en la final frente a Argentina.

El delantero del PSG ha vuelto a hablar en un video que ha emitido la primera RFEF y en él considera que el gol que valió el segundo Mundial a España es "el momento más especial" de su vida por "ayudar a ser felices a tantas personas" y asegura que todos los días de su vida verá la repetición del tanto "al menos una vez".

"Lo habré visto millones de veces. Es uno de los momentos, por no decirte el momento más especial de mi vida, ya no solo por mí, sino por mi familia y por cómo puede ayudar a ser felices a tantas personas. Todos los días de mi vida al menos lo veré al menos una vez", subraya Ferran.

Confiesa que el día de la final contra Argentina, tuvo el presentimiento de que se iba a hacer realidad el sueño de ser campeones del mundo, aunque sin pensar que sería el autor del gol decisivo.

"Sí había soñado ser campeón del mundo. La vida es para los soñadores y soñar en grande hace que puedas conseguir cosas grandes. Pero las expectativas comparadas con la realidad, la realidad es mucho más grande cuando tienes esa copa en tus manos (...) Fue un momento que había tenido en mi cabeza muchas veces", se sincera.

Para el exjugador del Barcelona, lo que le pone "más la piel de gallina" al ver la repetición del gol de la final en Nueva York fue cuando todos los compañeros se abalanzaron sobre él en el córner "con una cara de felicidad y de locos". "Es el momento más especial de todo lo que engloba el gol", añade.

También rememora cómo visualizó el instante de golpear el balón para batir la meta argentina: "Lo juro que en ese momento se hizo un silencio y noté que estábamos la pelota y yo solos, que no había nadie más en el estadio, y que ese balón estaba predestinado a ser para mí, y luego todo sucedió muy rápido".

En el vídeo, realza su amistad con el jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente, a quien anima a "repensar lo de retirarse de la selección" tras su reciente decisión de no vestir más la camiseta de la Roja.

"Pero sabe que siempre va a tener mi apoyo, es un amigo. Me ha demostrado la persona que es y lo que vale y le voy a echar muchísimo de menos", valora el delantero valenciano de Llorente.