Luis de la Fuente todavía no es Zidane y Lamine Yamal lo demuestra

La llegada de los futbolistas a la concentración de la selección gala en Clairefontaine se había convertido en una pasarela de moda muy polémica hasta la llegada de 'Zizou', mientras que los jugadores españoles llegan a Las Rozas también luciendo sus mejores galas, aunque por ahora sin levantar suspicacias

Los 26 jugadores convocados por el seleccionador de fútbol, Luis de la Fuente, para los primeros cuatro partidos de la nueva edición de la Liga de Naciones se concentraron este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en el reencuentro después de conquistar el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los integrantes de 'La Roja' fueron llegando uno a uno al complejo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), haciendo en muchos casos del paseillo hasta la entrada una pasarela de moda.

Más allá de las vestimentas de cada uno o de accesorios muy típicos de futbolista como las zapatillas o los relojes, lo que ha llamado la atención es que muchos de los jugadores de la Selección aparecieron con un complemento que hace no mucho no era nada habitual: bolsos. Se trata de un elemento que se ha vuelto imprescindible entre los futbolistas, algo que ya se vio durante la pasada Copa del Mundo.

Entre los que llamaron la atención está Nico Williams, que llevaba una bolsa de Louis Vuitton valorada en 2.450 euros. Junto a ella iba a juego la maleta de viaje de la misma marca de lujo, cuyo precio es de alrededor de 3.000 euros. Pese a la cuantía de los bolsos del extremo del Athletic, lo cierto es que su estilo, al menos en esta ocasión, era bastante clásico, no como el de su amigo Lamine Yamal.

La estrella del FC Barcelona es la que más comentarios generó en redes sociales, al llegar luciendo un bolso bandolera de Chanel en color rosa con un precio de 10.500 euros. Se trata de uno de los bolsos icónicos de la firma francesa, pero hasta hace no mucho tiempo no era habitual ver a futbolistas llevándolo.

Ahí no queda la cosa, puesto que el futbolista azulgrana llevaba en la mano un pequeño bolso de la misma marca valorado en 3.800 euros. Incluso su pareja, la influencer Inés García, reaccionó en redes a su 'outfit': "Este 'look' es demasiado", escribió en la publicación de la Selección.

La palma se la llevó Dani Olmo, que lució un bolso de otra marca francesa, Hermès, cuyo valor se sitúa aproximadamente en 20.000 euros. Cucurella, Roberto Fernández, Yeremy Pino, Baena, Mikel Merino o Ferran Torres también lucieron bolsos o bandoleras a su llegada, mientras que otros jugadores como Rodri, Laporte o Pedri fueron más clásicos y llevaron mochilas, aunque también de marcas que no están al alcance de todos.

Lejos de la pasarela de moda extravagante de Francia

Los jugadores de la selección francesa de fútbol habían convertido su llegada a Clairefontaine, la sede de concentración del combinado nacional, en una pasarela de moda de lo más extravagante. Tanto es así que con la llegada de Zinedine Zidane al banquillo se ha restringido la presencia de la prensa en dicho momento, evitando así que la atención se centre en aspectos no deportivos.

Zidane pretende dar una imagen más seria y formal, aunque los jugadores han obedecido sin cambiar sus estilos personales. Ese es el caso de Jules Koundé, un gran apasionado de la moda, que, dentro de la sobriedad exigida por el exentrenador del Real Madrid, lució un conjunto nada clásico. Además, como manda la tendencia actual, el futbolista del Barça también llevaba un bolso.