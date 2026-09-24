Borja Iglesias, contundente sobre el desahucio de Maricarmen: "Luchemos juntos, porque esto es cosa de todos"

El delantero del RC Celta y de la Selección Española ha mostrado su tristeza después de que la anciana de 87 años haya sido sacada de su casa de toda la vida tras no haber podido pagar la subida del alquiler que exigía la empresa propietaria del inmueble

Hay una ola de indignación en España después de que Maricarmen, una anciana de 87 años residente en Madrid, haya sido desalojada, acción judicial mediante, de su casa en las últimas horas. La mujer no pudo afrontar la subida del pago del alquiler que le exigió la propiedad del inmueble. Tras varios aplazamientos del lanzamiento, el desahucio se llevó a cabo este pasado miércoles durante la mañana. Una acción que ha provocado protestas por casi todo el territorio nacional y a las que se ha sumado Borja Iglesias, delantero del RC Celta y de la Selección Española, que ha mostrado su indignación en redes sociales.

El lamento de Boja Iglesias por el desahucio de Maricarmen

Borja Iglesias, delantero del RC Celta y de la Selección Española, ha usado su cuenta en Instagram como altavoz para criticar el desahucio de Maricarmen y de paso preocuparse por la situación de la vivienda en España.

"Me da la sensación que hace 50 años estábamos con el fango hasta las rodillas, trabajando día a día para quitarnos el barro, y cuando parecía que empezábamos a limpiarnos, queremos tirarnos de lleno al barrizal de nuevo", ha comenzado su alegato el gallego.

Borja Iglesias se ha mostrado preocupado por Maricarmen y por la crisis de la vivienda que hay en España. "Por desgracia, el desahucio de Mari Carmen no es un caso puntual. Es la lucha diaria que se vive en este país para poder tener una vivienda digna".

El delantero del RC Celta también ha defendido a las personas mayores y ha pedido más oportunidades para los jóvenes. "Las personas mayores merecen respeto y amor. Los jóvenes merecen oportunidades justas para crecer y hacer mejor a nuestro país. Todos merecemos condiciones justas para seguir construyendo un país del que estemos orgullosos. España es maravillosa en muchísimas cosas, pero tenemos margen de mejora, y tenemos que pelear por ello".

Por último, Borja Iglesias ha dicho que aunque tenga una vida privilegiada no puede mirar a otro lado con el caso del desahucio de Maricarmen. "Me siento una persona súper afortunada por la vida que tengo, por mi profesión y por mi situación económica. Pero esto nos afecta a todos, y la gran mayoría estamos mucho más cerca de Mari Carmen que del otro. Luchemos juntos, porque esto es cosa de todos".

El desahucio de Maricarmen, un ejemplo de la crisis de la vivienda en España

El desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que ha sido desalojada de su casa del barrio de El Retiro de Madrid, ha puesto en la primera línea de la actualidad el problema de la vivienda en España.

La mujer no pudo afrontar la subida del alquiler que le exigió la propiedad de su piso, en el cual lleva residiendo 70 años. Pagaba 500 euros y le pidieron 2650 euros.

Al no poder pagarlo, finalmente las autoridades, por sentencia judicial, llevaron a cabo el desahucio de la anciana. Acción que ha dolido en la sociedad española generándose protestas en diferentes ciudades del país.