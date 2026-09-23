Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, enseña qué lleva en su bolso: tres móviles, perfume, un abanico, picante y juguetes

Sheila Ebana, madre de Lamine Yamal, ha mostrado qué lleva en su bolso. Además, Mounir Nasraoui ha hablado sobre su relación con el futbolista y ha despejado los rumores sobre un posible distanciamiento

Sheila Ebana ha vuelto a abrir una pequeña ventana a su vida cotidiana a través de las redes sociales. La madre de Lamine Yamal, que en los últimos tiempos ha ganado protagonismo también por su faceta como creadora de contenido, ha decidido mostrar a sus seguidores qué guarda habitualmente en su bolso. Y la lista tiene algunos objetos de lo más inesperados.

Entre sus imprescindibles hay algo que destaca por encima del resto: el teléfono móvil. Aunque, en su caso, uno parece no ser suficiente. Sheila lleva consigo tres dispositivos, dos de ellos personales y otro perteneciente a su hijo pequeño, Keyne. "Una no puede vivir sin el móvil, tengo tres, uno de Keyne", explica mientras enseña el contenido de su bolso.

El móvil no es, ni mucho menos, lo único que acompaña a la madre del futbolista del Barcelona en su día a día. También lleva agua de perfume, un producto que utiliza con frecuencia porque, según explica, le sirve para "despertar el cuerpo". Al sacar algunas de sus pertenencias también aparecen varios tickets acumulados. Lejos de tirarlos, reconoce entre risas que suele guardarlos todos.

Un bolso con anillos, monedas y un abanico

Entre sus objetos personales aparecen también varios anillos dorados. Sheila reconoce que acostumbra a guardarlos en diferentes lugares y después tiene dificultades para encontrarlos. "Los tengo por todos lados y luego no los encuentro", admite.

Otro de los elementos que ocupa espacio es su monedero, especialmente cargado de monedas y tarjetas. "No sé para qué acumulo tanto", bromea. Y si hay un objeto que parece haberse convertido en un habitual, ese es el abanico. Lo lleva en el bolso desde la celebración del cumpleaños de su hijo pequeño y asegura que le resulta útil en numerosas situaciones. "Para los partidos, que hace mucho calor… En el coche también tengo", cuenta.

La organización tampoco parece faltar. Sheila lleva un bolígrafo para poder apuntar aquello que necesita recordar. "Que no falte para apuntar mis cositas porque se me olvida todo”, señala. A eso añade pañuelos de papel y varios juguetes de Keyne, entre ellos un pequeño coche y un dinosaurio. Al enseñarlos, no puede contener la risa: “A ver si las mamis me entendéis con tanto juguete".

Pero si hay un objeto que llama especialmente la atención, ese es un pequeño bote de picante. Sheila explica que es una de sus grandes necesidades a la hora de comer. "Con esto como todo, le echo a todo picante", comenta.

Perfumes, crema y todo el maquillaje bien guardado

El contenido del bolso también deja espacio para sus productos de cuidado personal. Sheila lleva un peine para las cejas, un perfume de pequeño tamaño, desodorante, crema para las manos y varias muestras de colonia que ha recibido como regalo. La crema tiene un motivo concreto. "Tengo la piel muy seca y siempre llevo en el bolso para las manos", explica. También lleva una goma para recogerse el pelo cuando lo necesita.

El maquillaje, por su parte, tiene su propio espacio dentro del bolso. La madre de Lamine Yamal guarda una pequeña bolsa oscura en la que reúne sus productos para tenerlos localizados: lápiz, pintalabios y brillo, entre otros. "Lo meto todo aquí para no tener que buscar", explica.

Mounir Nasraoui habla de su relación con Lamine Yamal

La publicación de Sheila llega además en un momento en el que la familia del futbolista ha vuelto a estar en el medio de la conversación. En las últimas horas han circulado informaciones sobre una supuesta mala relación entre Lamine Yamal y su padre, Mounir Nasraoui.

El propio Nasraoui ha salido al paso de esas informaciones en unas declaraciones a El Gordo y El Flaco. El padre del jugador azulgrana niega que exista un distanciamiento entre ambos y asegura que mantienen una relación cercana. "Lo he visto bien desde que nació, no ahora. Su padre siempre está con él a muerte", afirma. Según sus palabras, ambos mantienen contacto con frecuencia y llegan a verse prácticamente cada dos días.

Nasraoui también se ha referido a Inés García, pareja de Lamine Yamal, sobre quien ha tenido palabras positivas. "Es su pareja, yo la veo bien. Es una buena chica. Me alegro mucho de que esté enamorado", señala.

Mientras tanto, Sheila continúa mostrando en redes sociales una parte más personal de su día a día, esta vez con un bolso que, entre tres móviles, juguetes, maquillaje, un abanico y hasta picante, parece tener espacio para casi todo.