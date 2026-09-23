Ortiz Arias, árbitro castigado tras el derbi: "Somos el blanco fácil... Yo quiero acertar"

El CTA ha considerado que la acción de Kang-in Lee sobre Fede Valverde debió ser roja y Ortiz Arias no será designado durante las dos próximas jornadas tras el parón. El colegiado madrileño ya explicó en una entrevista cómo vive las críticas y por qué considera que los árbitros son "el blanco fácil"

El Comité Técnico de Árbitros consideró esta semana que la acción del atacante del Atlético de Madrid Kang-in Lee sobre el centrocampista del Real Madrid Fede Valverde durante el derbi madrileño debió ser tarjeta roja, según confirmó en el formato 'Tiempo de Revisión', pero definió la acción de Cuti Romero con Jude Bellingham como de "alta carga interpretativa". Sea como sea, el colegiado Miguel Ángel Ortiz Arias quedó señalado tras el derbi, con Mourinho poniendo la actuación arbitral como causante del resultado.

A sus 41 años, el árbitro madrileño se enfrenta a un posible castigo del CTA debido a su mala actuación en el Metropolitano, tal y como adelanta Isaac Fouto en Cope. Ortiz Arias no será designado para ningún partido las dos jornadas siguientes al parón internacional, pasando por lo que se conoce como 'la nevera'.

En una entrevista con la Federación Madrileña de Fútbol, Miguel Ángel Ortiz cuenta que "somos el blanco fácil, ¿no? Cuando yo hago mal mis cosas y no quiero que la gente me critique a mí, ¿a quién pongo el peso del error o de la derrota? Pues en el árbitro, que no va a decir nada y que todo el mundo va a comprar ese discurso. Y al final lo hacen muchos clubes. Yo entiendo que nosotros tomamos decisiones, que a veces nos equivocamos, o que es difícil que la gente lo entienda, porque muchas veces, en arreglo al reglamento, lo estamos haciendo bien, pero la gente dice el tema que has dicho antes de las manos, que no lo entiende. Al final, nosotros no somos quienes marcamos las directrices ni las reglas. Nosotros hacemos cumplir como un juez aplica el código penal o el código civil y dice: 'Pues mira, esto funciona a las reglas que tengo y yo tengo que actuar así'. Pues nosotros hacemos lo mismo".

Acerca de los errores y de no atender a la prensa, el colegiado madrileño asegura que "después de un partido no sé qué me vas a preguntar, pero normalmente, oye, ¿por qué no has pitado este penalti? Es que yo no conozco a ningún periodista que le diga a un jugador: 'Oye, ¿por qué has fallado este penal?' Claro, si él lo quería meter. O sea, es algo que a la gente, yo creo que le cuesta entender que yo vivo de mi acierto. Entonces yo lo que quiero es acertar, igual que el futbolista. Y nunca se le pregunta a un futbolista: 'Oye, ¿cómo has fallado este gol tan claro? En el área de meta y la tira por encima de la portería'. Tú dices, es un error muy claro, pues porque le ha botado por lo que sea. Ese chico quería meter el gol. Yo quiero acertar todos los penaltis, todas las tarjetas rojas y todas las decisiones que tomo, evidentemente, porque eso me va a hacer mejor en mi profesión. Entonces yo creo que eso la gente lo tiene que entender".

Por último, Ortiz Arias explica el tema de las revisiones de la sala VOR. "Muchas veces, cuando estoy escuchando un partido que estoy viendo algún compañero, el locutor o el comentarista, el narrador o el comentarista, dicen: 'Es que esa no la han revisado'. Yo no, perdona. Aquí se revisa el 100% de las jugadas, el 100%. Otra cosa, que sean chequeos silenciosos que llamamos nosotros; es, ya la he visto, ok Miguel, todo limpio, vámonos. Y entonces yo no hago ningún gesto, tú no ves que se haya parado el partido, que es lo que se pide, que demos celeridad al juego, que es lo que queremos todos. Entonces, se marca un gol, un momento que me confirmen: 'Oye, gol'. Se pita un penalti, yo estoy convencido de que es penalti, pero tengo que esperar la aprobación de mi compañero. Porque a lo mejor en la APP ha habido una mano, ha habido una falta. Entonces tengo que esperar hasta que me dan el ok. Oye, Miguel, ¿se puede lanzar el penalti? El penalti está chequeado, perfecto", aclara.

Ortiz Arias ha pasado de ser un árbitro de perfil relativamente discreto a estar en el centro de varias de las grandes polémicas arbitrales del inicio de la temporada 2026-27. Primero por la RefCam del Barça-Athletic y después por convertirse en el primer madrileño en dirigir un derbi Atlético-Real Madrid. Pese a esto, se agradece que un colegiado hable claro, ya que no es lo habitual.