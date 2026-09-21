El Atlético de Madrid responde públicamente a los ataques de Mourinho: "Stop acoso"

El conjunto colchonero ha publicado un tweet en sus redes sociales contestando al técnico del Real Madrid, que fue muy crítico en la rueda de prensa posterior al derbi del Metropolitando, criticando las decisiones arbitrales de Ortiz Arias y Trujillo Suárez, desde el VAR

El encuentro entre el Atlético de Madrid y Real Madrid tuvo polémica por diferentes acciones que tuvieron lugar a lo largo del mismo. Por ello, José Mourinho fue muy crítico en la rueda de prensa posterior al partido en el Metropolitano, cargando duramente contra Ortiz Arias y Trujillo Suárez, colegiado de campo y de VAR, respectivamente. De esta manera, el cuadro colchonero ha respondido a los ataques del técnico portugués.

El Real Madrid se quejó públicamente de las dos tarjetas rojas que pudieron ver los jugadores del Atlético de Madrid, Cuti Romero y Kang-In Lee por las acciones con Bellingham y Fede Valverde. Sin embargo, Ortiz Arias solo consideró tarjeta amarilla al central argentino. Además, el conjunto de José Mourinho no pudo empezar con peores noticias la segunda parte del encuentro en el Metropolitano, ya que Dean Huijsen fue expulsado.

Las quejas de Mourinho en rueda de prensa por la polémica del derbi

Mourinho se pronunció tras lo ocurrido contra el Atlético de Madrid: "Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después, once contra diez, pues podemos imaginar lo que serían 50 minutos, once contra nueve. Quien tiene que estar muy feliz es el Comité de Designación Arbitral, porque ha sido todo muy extraño: se mete un árbitro que, con 41 años, no tiene internacionalidad, no será porque es un gran árbitro".

El técnico se acordó también de Trujillo Suárez, árbitro del VAR: "Lo ha llamado en la primera roja, y pienso que no le ha llamado en la segunda, que es todavía más grande que la primera. Este señor Trujillo tiene una historia muy completa como VAR en los partidos del Real Madrid y al pobre árbitro se le puede decir que no tiene experiencia ni dimensión para venir a un derbi, este señor no tiene presión. Un pobre árbitro, que solo ha hecho partidos pequeñitos, y el señor VAR, que tiene una gran historia, pues enhorabuena al Comité de Designación Arbitral".

La polémica del Atlético de Madrid - Real Madrid

El Real Madrid reclamó dos jugadas en concreto del derbi contra el Atlético de Madrid. La primera es un pisotón del Cuti Romero sobre Bellingham. En primera instancia, Ortiz Arias señaló tarjeta amarilla al jugador inglés, provocando la sorpresa en el mismo y en el resto de jugadores. Sin embargo, tras la revisión en el VAR, se la terminó mostrando al central argentino, uno de los fichajes de los de Simeone en el mercado.

Por otro lado, José Mourinho criticó en rueda de prensa la acción de Kang-In Lee con Fede Valverde. El coreano derriba al uruguayo con un nuevo pisotón, en este caso, en su tobillo, lo que le provocó "un traumatismo severo en el tobillo izquierdo", como informó el Real Madrid tras el derbi. No obstante, Ortiz Arias no estimó expulsar a uno de los dos jugadores del Atlético de Madrid, algo que sí hizo con Huijsen en la segunda parte.

El Atlético de Madrid responde a Mourinho en redes sociales

Tras ello, el Atlético de Madrid ha decidido responder a José Mourinho tras sus palabras en rueda de prensa. Cabe recordar que el técnico del Real Madrid se presentó con una hoja con dos fotos, relacionadas con las acciones que criticó el portugués por las posibles expulsiones del derbi. De esta manera, el conjunto de José Mourinho ha publicado una imagen en redes sociales en la que afirma lo siguiente: "StopAcosoArbitralYA".

Además, el Atlético de Madrid subió previamente un vídeo imprimiendo una hoja con el mensaje anteriormente dicho, lanzando un dardo al Real Madrid por la hoja que presentó José Mourinho en la sala de prensa del Metropolitano. La tensión sigue tras el derbi que ha dejado, en cualquier caso, más problemas al equipo blanco de cara a la vuelta del parón de selecciones, donde tendrán que dejar dudas.