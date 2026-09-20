Atlético 2-1 Real Madrid: Derbi rojiblanco y primera crisis con Mourinho

Tras una polémica primera mitad, un claro penalti de Huijsen, que además se fue expulsado, allanó el camino del triunfo para el conjunto dirigido por Diego Simeone, que adelanta a los blancos en la clasificación de LaLiga

El Atlético de Madrid le infligió al Real Madrid de Mourinho su segunda derrota de la temporada para superarlo en la tabla por un punto, quedando los rojiblancos a cinco del FC Barcelona, líder invicto de LaLiga. Una victoria de peso, la lograda por Diego Simeone y los suyos, que se fabricó en la segunda mitad, tras una primera polémica en la que los blancos pidieron hasta tres expulsiones de su rival. Un penalti de Huijsen, que vio la roja tras la intervención del VAR, fue transformado por Grimaldo y allanó el camino de un triunfo que amplió poco después Jonathan David, aunque finalmente fue sufrido de la cuenta por el cabezazo en el epílogo de Rüdiger que dejó el marcador en el 2-1 definitivo.

Fueron 90 minutos intensos. Pero todo se redujo a un instante definitivo, a un envío en largo diagonal de David Hancko, una carrera de Giuliano Simeone, el penalti y la expulsión de Huijsen y el principio de todo para la victoria del Atlético de Madrid, que doblegó a un Real Madrid decepcionante.

Pobre fútbol de ambos equipos en la primera mitad

El momento clave se sitúa en el minuto 50, después de una primera parte con más bronca y ruido que fútbol. La pena máxima, ejecutada por Grimaldo, marcó el punto de inflexión del duelo, que ya fue del todo del conjunto rojiblanco, sin reacción del bloque de Jose Mourinho y con el 2-0 tan rápido, de Jonathan David, al que entregó Giuliano el gol.

Así reventó el internacional argentino un partido con tantas expectativas como sumamente pobre en el primer tiempo, con pases a la nada, futbolistas por el suelo, discusiones a diestro y siniestro, caídas y protestas. No hubo fútbol, apenas. Ni por un lado ni por el otro. Un tiro de Arda Güler, a las manos de Oblak, y un centro de Kang in, estirado Courtois para esquivar el remate de Jonathan David. Nada más.

La jugada clave que desmontó al Real Madrid

La segunda parte empezó distinta. Y lo cambió todo. Recurrió Simeone a Koke, más clarividencia en el medio campo. Salió potente el Atlético, con un disparo de Álex Baena, y malgastó el Real Madrid un contragolpe, mal resuelto por Bellingham. Así, el fútbol más práctico de siempre deshizo el 0-0, puesta en evidencia la defensa madridista.

Tan fácil como un golpeo largo con la izquierda de David Hancko en la salida de balón, una carrera al espacio de Giuliano Simeone a la espalda de Huijsen y el agarrón del central al extremo cuando atravesaba la línea del área y más allá. Penalti. Primero, Miguel Ángel Ortiz optó por la amarilla. Después, llamado por el VAR, cambió a roja. Grimaldo hizo el 1-0. Era aún el minuto 53. Un horizonte prometedor para el Atlético. Un golpe al Madrid.

Cómo fue toda la acción debe invitar al Real Madrid a la autocrítica. A cómo fue tan fácil hacerle tanto daño de repente. Mourinho debió mover piezas. Mandó a la caseta a Vinícius, decepcionante en el derbi, como tantos y tantos otros compañeros y rivales, y a Güler, perdido en un encuentro de tanta pierna dura y poco juego. Entraron Diomande y Rudiger, que observó ya desde el terreno el segundo gol en contra, ya en el minuto 59.

La victoria del Atlético pudo ser mayor, pero al final tuvo que sufrir

Kang in está en todo lo bueno que tiene el Atlético en ataque. Él está en el origen, por el recorte y por el pase profundo a la carrera por la derecha de Giuliano, que centró al área, inalcanzable para Cucurella. Lo remató Jonathan David, que le ganó la espalda da Rudiger. El segundo golpe. El definitivo.Pudo marcar más goles el Atlético, ya con Julián Álvarez en el campo, abroncado primero y aplaudido después por su juego, pero, sin embargo, encajó el 2-1 en un cabezazo de Rudiger en el minuto 90. El sufrimiento final del Atlético, resistente. Demasiado tarde para el Real Madrid.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill (Koke, min. 46), ‘Cuti’ Romero (Le Normand, min. 89), Hancko, Grimaldo; Llorente, Johnny Cardoso; Giuliano, Kang in (Hjulmand, min. 85), Baena (Lookman, min. 65); Jonathan David (Julián Alvarez, min. 62).

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konate, Cucurella; Tchouameni (Camavinga, min. 72), Valverde; Arda Güler (Rudiger, min. 54), Bellingham (Bernardo Silva, min. 82), Vinícius (Diomande, min. 54); Mbappé.

Goles: 1-0, min. 53: Grimaldo, de penalti. 2-0, min. 59: Jonathan David. 2-1, min. 90: Rudiger.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (C. Madrileño). Expulsó con tarjeta roja a Huijsen, por el Real Madrid, por un agarrón a Giuliano Simeone dentro del área como último hombre en el minuto 50. Amonestó con tarjeta amarilla a Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en el minuto 6. También a los locales Pubill (min. 35) y ‘Cuti’ Romero (min. 39) y al visitante Bellingham (min. 79).

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Metropolitano ante 70.514 espectadores.