Rodrigo Fabri, el fichaje del Madrid que nunca debutó y que ahora lanza un consejo a Endrick: "Fichar por el Real Madrid fue un error"

Rodrigo Fabri llegó al Real Madrid en 1998 con un contrato de cinco años, pero nunca debutó en partido oficial y encadenó varias cesiones. Ahora, a sus 50 años, recuerda su frustrante etapa en el club blanco y lanza un consejo a Endrick

Hay futbolistas que pasan por el Real Madrid dejando una huella imborrable y otros cuya historia queda prácticamente escondida entre los grandes nombres de la entidad. Rodrigo Fabri pertenece a este segundo grupo. El brasileño llegó al conjunto blanco en 1998 con apenas 22 años y un contrato de cinco temporadas, pero nunca llegó a debutar en un encuentro oficial.

Su aventura en Madrid estuvo marcada por las cesiones. Llegó a disputar algunos amistosos, pero nunca consiguió convencer a ninguno de los entrenadores que tuvo durante su etapa como madridista. Después de pasar por varios equipos cedido, también tuvo una etapa en el Atlético de Madrid, aunque tampoco consiguió asentarse en el fútbol español como esperaba.

Ahora, con 50 años, Fabri ha repasado aquella experiencia en una entrevista concedida a AS, donde no ha ocultado su arrepentimiento por algunas de las decisiones que tomó durante su carrera.

"A la larga está claro que mi elección fue un error"

Antes de aterrizar en Madrid, el brasileño tenía otras opciones encima de la mesa. La Roma y el Deportivo de La Coruña, que atravesaba entonces un gran momento, también estaban interesados en hacerse con sus servicios. Fabri, sin embargo, se dejó seducir por la historia del conjunto blanco. “Llegué con muchas ganas a España, pero nada salió bien”, reconoce.

El exfutbolista admite que, visto con perspectiva, quizá su decisión habría sido diferente. “La Roma y el Deportivo de La Coruña también querían ficharme, pero elegí el Madrid por su historia y su grandeza. A la larga está claro que mi elección fue un error”, explica. Fabri considera que en Italia o en Galicia podría haber disfrutado de una mayor continuidad y haber desarrollado su carrera de otra manera.

Una temporada en Valladolid que no cambió su situación

Uno de los episodios que más recuerda el brasileño tuvo lugar durante su cesión al Valladolid en la temporada 1999/00. Fabri asegura que realizó una campaña a un gran nivel, con goles y asistencias, y que estaba convencido de haber hecho méritos suficientes para regresar al Madrid y quedarse.

No ocurrió. "Me salió una temporada buenísima a nivel de rendimiento, con muchos goles y asistencias. Estaba convencido de que me había ganado un puesto en la plantilla del Real Madrid, pero a la hora de la verdad me dijeron que no contaban conmigo y volvieron a cederme", recuerda.

El brasileño reconoce que aquella situación le generó una enorme frustración. Además, pone sobre la mesa otro detalle: el Real Madrid terminó incorporando a Santiago Solari, procedente del Atlético de Madrid. "Fue una situación muy compleja y desagradable. En mi lugar ficharon a Solari, del Atlético, que hizo una temporada bastante mala", afirma.

"Ninguno me dio plena confianza"

Fabri también recuerda la enorme nómina de entrenadores con los que coincidió durante aquellos años. Jupp Heynckes, José Antonio Camacho, Guus Hiddink, John Toshack y Vicente del Bosque estuvieron al frente del Real Madrid durante su etapa.

Sin embargo, ninguno terminó apostando definitivamente por él. "Es verdad que la competencia era enorme, pero creo que merecí alguna oportunidad. Tuve de entrenadores a Heynckes, Camacho, Hiddink, Toshack y Del Bosque y ninguno me dio plena confianza", asegura.

Una carrera que, según su propio relato, estuvo condicionada por la falta de continuidad justo en un momento en el que necesitaba minutos para demostrar su potencial.

El consejo de Fabri para Endrick

Su experiencia en el Real Madrid también le ha llevado a mirar hacia el presente. Preguntado por Endrick, Fabri considera que la situación del joven delantero brasileño guarda cierto paralelismo con lo que él vivió en su día.

Por ello, tiene claro qué le recomendaría si la falta de oportunidades continúa. "Si no tiene muchas oportunidades, como está ocurriendo, lo mejor es que se vaya a otro equipo en el que pueda jugar y desarrollarse como futbolista", señala.

Fabri considera que Endrick todavía tiene margen para convertirse en una pieza importante y recuerda su condición de joven talento de cara al futuro de la selección brasileña.