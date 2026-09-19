Mourinho pone el foco en el derbi: "Son historia, cultura y pasión, pero son tres puntos"

José Mourinho ya ha hablado antes del derbi ante el Atlético de Madrid. El técnico del Real Madrid ha repasado la actualidad del equipo, la gestión del calendario, su relación con Simeone y las dudas que rodean al conjunto blanco antes de una cita que considera especial

José Mourinho ya ha comparecido ante los medios antes de uno de los partidos más esperados del calendario. El técnico del Real Madrid ha repasado en Valdebebas la actualidad del conjunto blanco en la víspera de su visita al Atlético de Madrid, en un derbi que llega con el equipo madridista instalado en la zona alta, pero todavía con aspectos de su juego por pulir.

El entrenador portugués ha querido rebajar la carga emocional del encuentro y ha resumido lo que supone enfrentarse al eterno rival de la capital: "Un derbi es siempre algo más. Son historia, cultura, pasión... Enseguida se entiende qué es. Pero son tres puntos".

Mourinho no se fía del Atlético

El técnico madridista ha evitado entrar en comparaciones entre las dos plantillas y ha destacado el trabajo de Diego Pablo Simeone al frente del conjunto rojiblanco. "No estoy para comparar plantillas. No voy por ahí. Es una plantilla fuerte con un entrenador que sabe qué quiere. Estarán ahí luchando por el campeonato", ha señalado Mourinho.

El portugués también ha hablado de su relación con Simeone, al que considera un rival pero también un compañero dentro de una profesión marcada por la máxima exigencia. "Se dicen tantas tonterías durante la carrera que si miras al pasado no vas a encontrar uno de nosotros libres. Pero al final hay respeto. No dudé un minuto cuando me contactaron para su documental. Sabe lo que pienso de él. Somos rivales, y compañeros de guerra", ha explicado.

El calendario preocupa a Mourinho

Otro de los asuntos que ha aparecido durante la comparecencia ha sido el parón internacional y la carga de minutos que acumulan algunos de sus futbolistas.

Mourinho ha reconocido que la situación no es sencilla, especialmente por los desplazamientos de varios internacionales: "Aquí se quedan cuatro jugadores. Los brasileños vienen de India, Fede de Corea, los europeos vienen de partidos duros". Después del derbi, el Real Madrid tendrá por delante compromisos ante Villarreal y Roma, por lo que el entrenador deberá gestionar los esfuerzos de su plantilla.

Tchouaméni y su ausencia con Francia

Uno de los nombres propios de la rueda de prensa ha sido Aurélien Tchouaméni. Mourinho ha descartado que su ausencia de la selección francesa tenga relación con el técnico madridista. "No tengo nada que ver con que no vaya con Francia. No hablé con Zidane", ha aclarado.

Además, considera positiva la situación para el futbolista: "Tras el derbi tendrá un descanso y después podrá hacer la pretemporada que no hizo. Hablaron entre ellos y Aurélien sabe que cuentan con él".

"La Liga es un maratón, no una autopista"

El Real Madrid llega al derbi con 15 puntos de 18 posibles, aunque el juego del equipo continúa generando debate. Mourinho ha defendido la evolución de su plantilla y ha puesto el acento en la capacidad de reacción que ha mostrado durante los últimos encuentros. “Cada vez es más difícil escuchar alguna cosa positiva del Madrid. Seguimos con humildad, seguro del poder de las cosas buenas que tenemos”, ha afirmado.

El entrenador también ha destacado la fortaleza con la que su equipo está terminando los partidos: "El equipo acaba los partidos con fuerza, física y mental. Hay calidad y fuerza de grupo. Y eso me carga de confianza". Eso sí, ha recordado que todavía queda mucho camino por delante: "La Liga es un maratón, no una autopista".

Mourinho quiere acabar con las desconexiones

Las remontadas o pérdidas de ventaja también han formado parte de la conversación. El técnico ha reconocido que uno de los objetivos es evitar esos momentos de desconexión. "La intención es evitarlas. Hay muchos partidos seguidos, pero trabajamos cosas a mejorar. Esto es un proceso. Estamos juntos hace pocos meses. Hay que mejorar y conseguir resultados", ha explicado. Mourinho considera que el grupo mantiene un alto grado de confianza pese a los aspectos que todavía deben corregirse.

Preguntado por Vinicius y por la posibilidad de que algunos jugadores afronten el derbi con una motivación especial, Mourinho ha tratado de restar diferencias. "El partido es igual para todos. No creo que haya gente con más motivación. Todos sabemos a lo que nos enfrentamos", ha asegurado. También ha respondido sobre la hora de su rueda de prensa y sobre el momento elegido por Simeone para comparecer: "No sabía a qué hora hablaba Simeone. Teníamos trabajo, nada más".

Mourinho evita hablar de los árbitros

El arbitraje también ha aparecido en la comparecencia, aunque el entrenador portugués ha preferido cerrar el asunto antes de que el debate creciera. "Si han nominado a este árbitro es porque tiene calidad. Tiene toda mi confianza. No hablo de árbitros antes de los partidos", ha señalado.

Mourinho afrontará así un nuevo duelo ante Simeone, en una rivalidad que acumula ya varios capítulos. El entrenador del Real Madrid ha insistido durante toda la comparecencia en la importancia emocional de un derbi, aunque ha querido mantener el foco en lo deportivo. Porque cuando el balón eche a rodar en el Metropolitano, todo el ruido de la previa quedará atrás. Para Mourinho, la explicación es sencilla: historia, cultura y pasión, sí; pero en juego siguen estando tres puntos.