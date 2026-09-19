Imputado por corrupción el policía al que Mbappé, jugador de Real Madrid, regaló 60.000 euros

Mohamed Sanhadji, jefe de seguridad de la selección de Francia, ha sido investigado por diferentes delitos dentro del caso conocido como el de la donación del jugador del Real Madrid

Al mismo tiempo que se postula a sí mismo como favorito en la carrera por el Balón de Oro, Kylian Mbappé es noticia también por su negativa a mostrar el mensaje de apoyo a Ceuta en el último encuentro ante el Elche, junto a Vinicius y Konaté. Muchas han sido las reacciones a ese gesto de arremangarse la camiseta para que no se leyese el lema "Todos somos caballas". Pero cuando las aguas ya se calmaban en este sentido, desde Francia surge otra información que le coloca en el candelero y tampoco es por sus goles ni su rendimiento deportivo.

Según ha informado la Fiscalía de París, Mohamed Sanhadji, actual responsable de logística y seguridad de la selección francesa, fue imputado el pasado miércoles por corrupción de un funcionario público, entre otros cargos, dentro del caso conocido como el de la donación de Kylian Mbappé.

No se le permite mantener contacto con la selección francesa

Al respecto, el directo L'Équipe ha informado de que las medidas judiciales impuestas a este ex oficial de policía le prohíben cualquier contacto con "los jugadores de las selecciones nacionales actuales y pasadas, el personal actual de la selección francesa, los entrenadores actuales y pasados ​​de la selección francesa, los presidentes y el personal actuales y pasados ​​de la Federación Francesa de Fútbol, ​​los directores y subdirectores de la DCCRS (Dirección Central de las Empresas de Seguridad Republicanas) desde 2011".

Así mismo, no podrá, "salvo autorización expresa del magistrado", comparecer "en la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), el centro de entrenamiento de Clairefontaine, el Stade de France ni el Parque de los Príncipes", añade el escrito de la Fiscalía, que le impuso una fianza de 80.000 euros. Del mismo modo, las medidas de control le prohíben ejercer "cualquier actividad como policial nacional y cualquier actividad profesional en el sector deportivo profesional", en particular cualquier actividad "remunerada por un club francés o extranjero o una federación deportiva francesa o extranjera, incluida la Federación Francesa de Fútbol, ​​así como las federaciones internacionales".

Por tanto, Mohamed Sanhadji, el hombre que desde 2003 venía velando por la seguridad de la selección francesa, no podrá estar durante este parón internacional en la concentración del equipo que dirige Zinedine Zidane, que ha llevado a cabo su particular revolución tras el Mundial.

Un "regalo habitual" tras el Mundial de Qatar

De origen argelino y nacido en un campo de refugiados, Sanhadji estuvo oficialmente a cargo de la seguridad de la selección gala desde 2004 hasta diciembre de 2025, pero tuvo que jubilarse anticipadamente de la policía nacional tras recibir un regalo de 60.300 euros de Kylian Mbappé después del Mundial de 2022, sin informar a sus superiores, correspondiente a su prima por el campeonato celebrado en Qatar.

Este "regalo habitual" fue denunciado por un banquero a Tracfin, la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Hacienda francés, en julio de 2024, lo que dio lugar a una investigación judicial por trabajo no declarado y blanqueo de capitales relacionado con fraude fiscal, siendo en enero de este año cuando se abrió una investigación judicial formal.

Dentro de ese proceso, los magistrados investigadores lo acusaron formalmente el 16 de septiembre de recibir fondos públicos robados, corrupción activa de un funcionario público, tráfico de influencias activo de un funcionario público, tráfico de influencias pasivo de un funcionario público, tráfico de influencias pasivo internacional y corrupción pasiva de un funcionario público.

La postura de la Federación Francesa de Fútbol

Además, el acusado también está siendo procesado por fraude y lavado de dinero relacionados con la evasión fiscal. Ante todo ello, desde la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que contrató directamente a Sanhadji para acompañar al equipo al Mundial de 2026, se han mostrado cautos con respecto a una figura muy apreciada tanto por sus dirigentes como por los jugadores y que actualmente formaba parte del cuerpo técnico, a cargo de la logística y la seguridad. "La Federación no comenta sobre los procedimientos legales en curso, pero tomará las medidas apropiadas con respecto a la persona en cuestión y presentará una demanda civil", señaló una ente del ente federativo a la agencia AFP.