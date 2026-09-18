Rubén de la Red: "Me desperté en el césped y no sabía qué había pasado"

La carrera de Rubén de la Red quedó marcada para siempre por aquel episodio durante su etapa en el Real Madrid. El exfutbolista recuerda ahora el síncope que truncó su sueño y recuerda a Puerta y Jarque

Rubén de la Red es uno de los tres futbolistas españoles que en la década de los 2000 sufrió un problema cardiaco. Desafortunadamente, Antonio Puerta y Dani Jarque no pudieron superar los suyos, pero el exjugador del Real Madrid logró sobreponerse y convivir con su afección. Ahora, casi 20 años después de aquel suceso, el madrileño ha recordado como fue aquel episodio y lo que supuso para él.

El 30 de octubre de 2008, en un partido de Copa del Rey, De la Red cayó al suelo desplomado. De la Red se encontraba en el mejor momento de su carrera, ya que hace poco regresó de haber sido campeón de Europa con la Selección y se asentaba en el Real Madrid. Además de haber sido padre. Permaneció inconsciente durante un minuto, pero siguió con vida. No determinaron un diagnostico exacto y se retiró en noviembre de 2010. "Un problema en mi corazón me obliga a dejar el fútbol en activo", dijo entre lágrimas el 4 de noviembre de ese mes. "Me despierto en el césped y no sabía lo que había pasado... Había llovido, no hacía frío ni calor, era un día bueno para jugar", explica.

"Te cambia bastante la vida. No solo es que no juegues a nivel profesional, que era lo que a mí me hacía feliz, sino que también te cambia a nivel psicológico porque el partido no acabó ahí. Me ha arrastrado toda la vida", cuenta el exfutbolista de Móstoles, que revela con tristeza que él es "el único que puedo estar aquí contándolo", en referencia a Antonio Puerta y Dani Jarque, que fallecieron por un paro cardíaco en 2007 y 2009, respectivamente.

Pese a la situación Rubén de la Red decidió no rendirse y darle la vuelta a la situación sacándose el título de entrenador mientras le hacían pruebas. "Soy una persona muy positiva, creo que he sido muy maduro para todo lo que me ha ocurrido. Siempre he intentado buscar las cosas positivas y pensar en todo aquello que está en mi mano. Lo que no, no merece la pena hundirte en ello", ha comentado.

Sobre lo que padece, a día de hoy conoce que tiene una "cardiopatía" por la que no debe "ir a alta frecuencia para prevenir". Pese a ello, y de manera controlada, a Rubén de la Red se le ha podido ver de nuevo sobre un terreno de juego, participando en partidos con la selección española de veteranos

Aunque su vida son sus hijos. Dos de los tres que tiene han seguido sus pasos y son futbolistas. "El mediano tiene 16 años y está jugando para el Tenerife, el pequeño también juega. El mayor no, pero está vinculado al deporte".