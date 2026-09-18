Martorelli, sobre los futbolistas: "No conozco otra profesión en la que el trabajador pase por tantas angustias"

Más de la mitad de los jugadores profesionales padece problemas de salud mental a lo largo de su carrera, según diversos estudios

Lejos de lo que pueda parecer por su imagen y la percepción que hay de ellos, la profesión de futbolista está muy castigada desde el punto de vista de la salud mental. Así se analizó en la jornada "Salud mental y riesgos psicosociales en el fútbol profesional", organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) con la Clínica CEMTRO, donde se avisó de que más de un 53% de los jugadores profesionales sufren síntomas de problemas mentales.

Fue la presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, la doctora Marina Díaz, quien aludió a diversos estudios que reflejan la citada estadística. Exactamente, ese 53% de los futbolistas profesionales sufre distrés mental, que son síntomas de alteraciones que pueden derivar en trastornos mentales frecuentes como la depresión y la ansiedad.

"El miedo a no rendir, a que no te seleccionen, de la depresión ligada a las lesiones, los trastornos de conducta alimentaria, la obsesión por el físico y de mucho consumo de analgésicos, porque no se pueden permitir tener dolor, y de sustancias tóxicas recreativas, porque hay mucho joven que gana mucho dinero, no lo sabe manejar y entra la ludopatía", advirtió la doctora Díaz en esta primera sesión del programa AFE Salud Mental. La especialista también explicó que "las lesiones físicas van asociadas a la salud mental", queriendo dejar claro que "pedir ayuda no implica debilidad".

Por otro lado, el presidente del sindicato de futbolistas brasileño, Reinaldo José Martorelli, insistió en "el riesgo es de colapso físico y mental. No conozco otra profesión en la que el trabajador pase por tantas angustias, porque hay que empezar por el cambio de entrenador, por cómo tratar con la afición", mientras que la expresidenta de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol (AEMEF) y miembro de los servicios médicos del Getafe, la doctora Ana de la Torre, se refirió a los jóvenes, que "psicológicamente no están preparados para situaciones de adulto".

"El deportista ahora está más expuesto que nunca y eso es un factor generador de estrés. La exposición excesiva a pantallas genera fatiga cognitiva; no puede ser que el jugador pase horas haciendo 'scroll'", explicó también el psicólogo deportivo José Carrascosa a la hora de hablar de la exposición de los deportistas en las redes sociales.

Las conclusiones de esta jornada se usarán para la toma de decisiones, con la idea de crear un futuro observatorio de salud mental. El presidente de la AFE, David Aganzo, que también estuvo presente, recordó que en su etapa como jugador "si querías ir al psicólogo, te decían que estabas loco".