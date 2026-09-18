Sorprendente movimiento empresarial de Negredo y Morata en Sevilla

El exjugador español y el actual delantero del Leganés, además de los duelos del catering Barros, han vendido el 50% del famoso Club Zaudín Golf de Sevilla al Grupo Covey, que contarán con el control de un espacio ubicado en la localidad de Tomares

Álvaro Negredo y Álvaro Morata siguen inmersos en el mundo empresarial, pese a contar con sus necesidades en el deporte, sobre todo el segundo. El exjugador del Real Madrid ha comenzado una nueva etapa en el Leganés, en la Segunda División. Pese a ello, el atacante, y el delantero de Vallecas, no le pierden el ojo a sus negocios, dónde comparten parten de la propiedad del Club de Golf Zaudín de Sevilla.

Álvaro Negredo y Álvaro Morata, además de los dueños del catering Barros, han vendido el 50% de este Club a a los propietarios del Grupo Covey, que adquieren el 100% de un espacio que se sitúa en la localidad sevillana de Tomares. Cabe destacar que la operación de se ha cerrado en una cantidad en torno a los 5,5 millones de euros, tal y como ha avanzado Diario de Sevilla, siendo un nuevo movimiento empresarial de ambos.

La intrahistoria del nuevo movimiento empresarial de Negredo y Morata

El Club Zaudín Golf de Sevilla cuenta con un campo de golf de 19 hoyos, equipamientos hípicos, piscinas, pistas deportivas y gimnasio. La operación de compra, como ha desvelado el medio citado, la han llevado a cabo Juan Antonio López Olmo y Juan Suárez, fundadores de una empresa líder en venta de camiones y remolques, como es Cica, además de uno de los principales concesionarios de Scania en Andalucía y Extremadura.

De esta manera, Álvaro Negredo y Álvaro Morata entregan el 50% para un Grupo como el de Covey que planificará un cambio en lo que se conoce como el Club Zaudín Golf de Sevilla, actualizando las instalaciones que ya dispone el recinto y elevando a otro nivel una experiencia que disfrutan todo tipo de socios y usuarios cada día, gracias a los servicios disponible que ofrecen al público.

Por su parte, Juan Suárez comentó el plan tras adquirir el 100% del Club Zaudín Golf de Sevilla, dejando clara su idea a partir de ahora: "Vamos a combinar esa trayectoria con una mejora paulatina de su oferta, atendiendo tanto a las necesidades de sus actuales socios como a la incorporación de nuevos miembros y al fortalecimiento de su posición dentro de la oferta de clubes de Andalucía".

Así es el Club Zaudín Golf de Sevilla del que disponían el 50% Negredo y Morata

El Club Zaudín de Golf se sitúa en la localidad de Tomares, a escasos minutos de la ciudad de Sevilla. El club cuenta con 18 hoyos par de 71 diseñado por el histórico jugador del golf Gary Player. Sin embargo, no todo es golf en este club, ya que cuenta con una variada oferta en cuanto a servicios e instalaciones, como pueden ser diferentes tipos de pistas de padel, pistas de tenis, un polideportivo y un gimnasio con todo tipo de detalles.

Además, en el Club Zaudín de Golf de Sevilla podrás encontrar un club hípico, dos piscinas de verano, tanto par adultos como para los más pequeños y una piscina climatizada. Por otro lado, se encuentra una zona infantil, salones de celebraciones, así como restaurantes y cafeterías. Fundado en 1992, es uno de los campos andaluces de más lujos, que disponen de todo lo necesario para pasar un día en familia.