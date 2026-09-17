"Yo me he quedado… estoy soñando": La reacción de Ernesto tras cumplir su sueño como aficionado del Real Madrid

El streamer Ibai Llanos hizo posible el anhelo de un veterano aficionado del Real Madrid que no conocía el nuevo Bernabéu

De sobra es conocido el madridismo de Ibai Llanos, uno de los streamer españoles más populares del mundo. El creador de contenido vasco nunca ha escondido que es un ferviente aficionado del Real Madrid, lo que incluso le ha llevado a recibir críticas desde su Bilbao natal y algún recado del Athletic Club. Al margen de eso, Ibai muestra en redes sus opiniones sobre el rendimiento del equipo y de los jugadores, así como de noticias de actualidad que rodean al club blanco. Incluso el pasado mes de mayo, después de la convocatoria de elecciones por parte de Florentino Pérez, Ibai bromeó en sus redes sociales con presentar su propia candidatura. Ahora, Ibai ha querido mostrar en su canal de YouTube y a sus más de 17 millones de suscriptores la historia de Ernesto, un "abuelo" madridista al que ha ayudado a cumplir su sueño.

Ernesto es un señor de 85 años muy madridista, cuyo gran sueño era conocer el nuevo Bernabéu, algo que su nieto se propuso lograr con la ayuda de Ibai. El hándicap de Ernesto es que es de Barcelona, y el paso del tiempo y el aumento del precio de las entradas han imposibilitado que visite el templo blanco.

Ibai hizo una entrevista encubierta a Ernesto caracterizado como un hombre mayor, buscando "saber cuáles eran sus sueños para después intentar cumplirlos". Fue en un parque donde se vieron y Ernesto se abrió rápidamente, contando incluso que fue futbolista del Barça. "Yo soy del Madrid y yo también desde que nací del Madrid, habiendo jugado en el Barcelona y llevaba mi escudo del Madrid cuando iba allí al local del Barcelona... Hombre, y me dice Kubala, '¿Qué llevas ahí?' Digo, 'Pero el escudo del Madrid', Dice... Hombre, es que yo soy del Madrid. A mí lo que me ha gustado es el fútbol, el deporte en sí. Acababa el partido, salía de la ducha y se ponía la camiseta del Madrid".

La vida de Ernesto gira alrededor del Real Madrid, luciendo todos los días un reloj del conjunto blanco. "Este me lo regalaron cuando me jubilé. Me lo regaló un compañero del despacho. Bueno, mi padre era socio del Madrid. Yo también fui un par de temporadas. Tengo el carnet de simpatizante del Madrid porque nosotros, mi padre era presidente de una peña del Madrid, iba a cenas conmemorativas con jugadores y con antiguos presidentes", detalló. Incluso explicó que su abuelo estuvo en cenas con Santiago Bernabéu, siendo entonces cuando Ibai pudo descubrir su sueño de conocer el nuevo estadio.

"Ahora lo tengo mal... A mí me encantaría ir al nuevo Bernabéu. Me encantaría ir a un partido. Yo el nuevo Bernabéu me gustaría verlo por el tour que se hace. La Champions", cuenta Ernesto.

Después de esto, Ibai pudo cumplir su sueño. Compró unas entradas VIP, pero Brahim Día le regaló unas entradas para el palco y fue ahí donde pudo llevar a Ernesto y su nieto.