Rodríguez Uribes, presidente del CSD sale en defensa de Mbappé, Vinicius y Konaté tras la polémica por la camiseta de Ceuta

Uribes sale en defensa de los futbolistas tras la polémica por la camiseta de apoyo a Ceuta. Mbappé, Vinicius y Konaté fueron señalados por no mostrarla completamente, mientras Abde recibió ataques por lucirla. El presidente del CSD condena el acoso: "Mbappé, Vinicius y Konaté también han sufrido un acoso terrible en redes. Ellos han dado una razón personal..."

La polémica por las camisetas de apoyo a Ceuta que protagonizaron Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté antes del Elche - Real Madrid sigue dejando reacciones. La última ha llegado desde el Consejo Superior de Deportes (CSD), cuyo presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, ha salido públicamente en defensa de los tres futbolistas después de la oleada de críticas que recibieron en redes sociales.

El presidente quiso separar dos cuestiones durante su comparecencia de este jueves: el apoyo a Ceuta y la libertad de cada jugador para decidir cómo participar en una iniciativa de este tipo. El dirigente considera que la solidaridad con la ciudad autónoma no está en discusión, pero entiende que las decisiones personales de los futbolistas tampoco deberían provocar campañas de acoso. "Mbappé, Vinicius, Konaté también han sufrido un acoso terrible en redes sociales (junto a Abde). A mí me parece que ellos han dado esa razón, pues es una razón personal, que se puede compartir o no. Yo creo que la solidaridad con Ceuta es indiscutible", explicó

El gesto que encendió las redes

Todo comenzó el pasado martes en el Martínez Valero. Antes del encuentro entre el Elche y el Real Madrid, los jugadores de ambos conjuntos saltaron al terreno de juego con unas camisetas blancas que mostraban el mensaje 'Todos somos caballas'. La iniciativa, impulsada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), buscaba trasladar un mensaje de apoyo a la población de Ceuta después de la crisis migratoria vivida en la ciudad durante el verano.

La imagen, sin embargo, no fue idéntica para todos los protagonistas. Mbappé, Vinicius y Konaté aparecieron con la camiseta parcialmente doblada, impidiendo que pudiera leerse el lema completo. Además, los dos primeros se quitaron la prenda antes del saludo protocolario, mientras sus compañeros sí la mostraron de manera íntegra.

El gesto no tardó en convertirse en uno de los asuntos más comentados en redes sociales. Las interpretaciones sobre las razones de los tres jugadores se multiplicaron, hasta que Mbappé explicó posteriormente su postura. El delantero francés negó que su decisión significara falta de solidaridad con Ceuta y puso también el foco en los inmigrantes que han perdido la vida o atraviesan situaciones especialmente difíciles.

Abde vivió la otra cara de la polémica

El caso de Ez Abde añadió otro capítulo al debate. El futbolista del Real Betis sí lució la camiseta durante el partido frente al Villarreal, pero su decisión también terminó provocando una reacción en redes sociales. El extremo, de origen marroquí, recibió insultos y comentarios de odio procedentes de usuarios marroquíes. Ante la situación, llegó a limitar los comentarios de sus publicaciones y posteriormente archivó parte de su contenido. Abde también quiso explicar públicamente que llevar aquella camiseta no suponía un posicionamiento político ni un gesto contra Marruecos.

De esta forma, la polémica terminó mostrando dos situaciones diferentes: tres jugadores fueron señalados por no mostrar completamente el mensaje y otro recibió ataques por haberlo llevado. Un escenario que Uribes utilizó para reclamar que el debate no termine convertido en acoso hacia los futbolistas.