Respuesta de Diomande a Mourinho con clara declaración de intenciones

El extremo del Real Madrid e internacional con Costa de Marfil fue titular ante el Elche, por segundo partido consecutivo y respondió a la oportunidad del técnico portugués. Todo ello, en la misma semana en la que el conjunto de José Mourinho visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano

Yan Diomande está empezando a dar el paso al frente que el Real Madrid a un jugador por el que se ha desembolsado una gran cantidad en el pasado mercado de fichajes. El internacional con Costa de Marfil, tras ocho partidos seguidos teniendo minutos, ha encadenado dos titulares consecutivas, ante el Rayo Vallecano y Elche. El extremo se reveló en el choque de ayer martes ante los de Anselmi con una gran actuación.

José Mourinho volvió a confiar en Yan Diomande para empezar en la banda derecha, acompañado de Arda Güler, Vinicius y Mbappé en la parcela ofensiva. Desde el primer momento, el extremo se le vio conectado en el juego, ayudando a Alexander-Arnold en tareas defensivas e implicado en ataque, repartiendo incluso su primera asistencia como jugador del Real Madrid, que fue para ampliar la ventaja en el marcador, con gol del '10'.

Mourinho reconoce la mejoría de Diomande: "Ya se ve que tiene minutos en las piernas"

Por su parte, Mourinho fue preguntado, en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Elche, por el partido de Yan Diomande, así como su progresión: "Está creciendo. Físicamente ya se ve que tiene minutos en las piernas. El entendimiento con sus compañeros también crece. El pase que le hace Federico Valverde en el segundo gol, a lo mejor no lo hacía un mes atrás".

El técnico del Real Madrid reconoció la clara mejoría de Yan Diomande, que suma minutos y protagonismo en el conjunto blanco, cuando cumple un mes disputando encuentros: "Ahora el conocimiento aumenta, muy buena capacidad de trabajo, inteligencia. No es fácil jugar 90 minutos con la tarjeta amarilla. Se ha controlado muy bien y ha hecho un gran trabajo para el equipo. Estoy contento".

Yan Diomande siembra la duda para el derbi contra el Atlético de Madrid

De esta manera, Yan Diomande gana fuerza para ser una de las principales opciones para José Mourinho en el once titular en el Real Madrid. Por el momento, el internacional con Costa de Marfil le ha ganado la partida, en los dos últimos partidos, a otros jugadores que pueden actuar por banda derecha, como Brahim o Endrick. Por ello, su nivel mostrado ante el Elche provoca que siembre la duda de cara al derbi ante el Atlético de Madrid.

José Mourinho podría apostar por tercer partido consecutivo por la figura de Yan Diomande en la alineación titular. El técnico del Real Madrid deberá elegir a sus mejores nombres para intentar llevarse los tres puntos del duelo del Metropolitano este domingo, de la séptima jornada de LaLiga. No obstante, el entrenador portugués cuenta con otras opciones como las de Bernardo Silva, para apostar por Arda Güler en la banda derecha.

El Real Madrid cuenta con más fondo de armario esta temporada con respecto a la anterior, por lo que José Mourinho tiene dónde elegir. Jude Bellingham será titular ante el Atlético de Madrid tras ser suplente ante el Elche, algo parecido con el mencionado Bernardo Silva o incluso Brahim. Sin embargo, cabe recordar que hay jugadores que son indiscutibles para el técnico portugués, como Fede Valverde, Vinicius y Kylian Mbappé.

Yan Diomande convence a Mourinho antes de visitar el Metropolitano

El partido contra el Elche dejó clara la apuesta de Mourinho por Yan Diomande. El extremo es una opción tanto para salir de inicio como desde el banquillo, como ha ocurrido en los encuentros ante el Espanyol, Real Sociedad, Málaga, Real Betis y, por último, Inter de Milán en Champions League. El internacional con Costa de Marfil puede desatascar un choque con sus desbordes por banda derecho y eficacia en el regate.

Queda esperar la evolución de Yan Diomande a lo largo de la temporada con el Real Madrid. Los minutos que le de José Mourinho, que le elogió en rueda de prensa, serán importantes para su adaptación al equipo y mejoría en los partidos. El ex del Leipzig ya mira al importante encuentro de este domingo en el Metropolitano, dónde volverá a estar en el foco del mundo del fútbol, dada la magnitud del choque contra el Atlético de Madrid.