Mourinho, rotundo: "Mi única crítica es que podemos matar partidos y no los matamos"

El técnico del Real Madrid apuntó las claves, en rueda de prensa, de la sufrida victoria ante el Elche en el Martínez Valero, gracias al tanto de final Carlos Espí: "Hacemos el gol con una reacción muy fuerte, con ese sentimiento de que no podíamos dejarnos los puntos"

El Real Madrid se llevó el triunfo de su visita al Elche en el Martínez Valero. Sin embargo, el conjunto blanco sufrió durante la segunda parte, dónde los de José Mourinho bajaron el ritmo, lo que provocó el empate a dos del equipo de Martín Anselmi. El entrenador portugués compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar la nueva victoria conseguida en LaLiga EA Sports: "Tres puntos y nada más".

José Mourinho: "Tuvimos la sensación de que caerían tres, cuatro o cinco en el segundo tiempo"

De esta manera, José Mourinho hizo un análisis del partido: "Tres puntos y nada más. Obviamente que después del primer tiempo, todos tuvimos la sensación de que caerían tres, cuatro o cinco en el segundo. Pero bajamos la intensidad, dimos demasiado espacio y cuando entraron Bellingham y Brahim, traté de dar consistencia al medio, porque Vinicius y Güler estaban cansados".

El técnico del Real Madrid añadió que "cuando pensaba en la estabilidad, hicieron el 1-2 y en estos estadios, llenos, los equipos que parecen muertos... en un clic están vivos. Después llega el 2-2. Pero tenemos un banquillo lleno de talento y de diferentes talentos. Y hacemos el gol con una reacción muy fuerte. Con ese sentimiento de que no podíamos dejarnos los puntos. El tramo final ha sido fortísimo. Lo hemos conseguido".

José Mourinho: "Concedimos la posibilidad a un adversario que parecía muerto"

Además, Mourinho habló de la gestión de los partidos: "Es más difícil para otros equipos que tienen menos jugadores y calidad. Me lo preguntas y te digo que qué difícil para Anselmi, cuya plantilla tendrá más dificultades que la nuestra y juega el sábado. Nosotros haremos alguna gestión. Cambiamos a muchos jugadores hoy. Ahora tenemos un pequeño espacio hasta el partido del fin de semana".

El portugués dejó claro que "la gente está unida, sin duda. Motivada. Tiene amistad, compromiso. En ese aspecto, intocables. Mi única crítica es que podemos matar partidos y no los matamos. Y después, concedimos la posibilidad a un adversario que parecía muerto, de complicarnos la vida. Y poner en riesgo dos puntos. Arriesgamos y cuando yo hago los cambios, igual que ganamos, podríamos haber perdido".

José Mourinho y el bajón en la segunda parte: "Si el partido parece fácil, no lo rematas"

Sobre el bajón en la segunda parte, Mourinho explica que "son partidos acabados en que tenemos ocasiones para matar y no matamos. Después de no matar, pasamos de la facilidad a no controlar. No hemos marcado. Cuando todo parece fácil, dejas las cosas sin hacer. La explicación que encuentro es que si el partido parece fácil y no lo rematas, luego bajas, pierdes el control, interpretas mal la facilidad".

Por ello, el entrenador del Real Madrid apuntó que "los jugadores necesitan descansar, mañana tienen día libre. Si jugamos mal, del uno al 90, la preocupación es gigante. Si tenemos periodos top y otros no proactivos, de expectativa, sin intensidad… Claro que preocupa. Pero hemos ganado".

José Mourinho, sobre Carlos Espí: "Tiene por delante un jugador que no es normal"

José Mourinho elogió al jugador que le dio la victoria al Real Madrid: Carlos Espí: "Lo está haciendo bien, está contribuyendo a equipo. Tiene por delante un jugador que no es normal. Jugar con los dos juntos no es fácil. Si no, no tenemos jugadores por bandas para ser rápidos y el equipo pierde equilibrio. Con los cambios al final lo arriesgué todo. Ganamos, pudimos perder, pero había que hacerlo".

Sobre Diomande, el portugués afirmó que "está creciendo. Físicamente se ve que tiene más minutos en las piernas. Tiene muy buena capacidad de trabajo, inteligencia, ha hecho un gran trabajo".

Mourinho: "Tenemos un banquillo con muchas soluciones"

Mourinho volvió a reclamar el hecho de que el Real Madrid volviese a encajar goles: "Me preocupa en cada partido, no sólo de cara al domingo. Me gusta que mi equipo marque goles, marcar siempre, con excepción del Betis. Me gusta. Pero me gusta controlar los partidos, no me gusta regalar. El Elche ha jugado bien, ha hecho cambios que modificaron su estructura".

Por ello, el técnico del Real Madrid, que se fue con los tres puntos del Martínez Valero, elogió el fondo de armario: "Tenemos un banquillo con muchas soluciones y en diez minutos hemos tenido aproximaciones muy peligrosas. Marcamos, ganamos, tres puntos, nada más".

Mourinho, que se olvida de Endrick, dejó claro que "nadie es imprescindible. Estábamos perdiendo el control cuando hice los cambios, Vini ha hecho un trabajo muy bueno en defensa, estaba muy cansado. Y Arda, que jugó en esta posición de 10, también estaba bajando la intensidad. Meto a Jude fresco y a Brahim y lo hago con 0-2 pero oliendo que estaba perdiendo el control. Vamos con la artillería pesada y lo hemos sacado”.