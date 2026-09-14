Olvidado por Mourinho, Endrick aclara sus intenciones al Real Madrid

El brasileño no ha jugado ningún minuto en los dos encuentros en los que ha estado convocado y desde Italia ya se informa de que la Roma volverá a la carga en enero ante el descontento del atacante, aunque su agente niega que haya pedido salir

La situación de Endrick en el Real Madrid ha colocado de nuevo al brasileño en el mercado, pensando claro está ya en la ventana invernal. Su intención inicial era ganarse la confianza de Mourinho y por ello rechazó salir en verano. También el técnico portugués le cerró la puerta para no debilitar su plantilla. Pero a la hora de la verdad no le ha concedido ningún minuto en los dos encuentros en los que ha estado disponible, frente a Inter de Milán y Rayo Vallecano, pues en las cuatro primeras jornadas de LaLiga fue baja por una lesión muscular.

El Liverpool y, sobre todo, la Roma, al acecho

Sea como fuere, su rostro serio en el banquillo del Santiago Bernabéu en el último choque disputado viene a reflejar que no atraviesa por un momento sencillo. Ya se especula con que podría salir en busca de los minutos que no encuentra en el conjunto blanco. Y enseguida han comenzado a aparecer clubes interesados. Desde Inglaterra se apunta que el Liverpool está atento, pero la vía que parece tener más fuerza es la de la Roma.

El conjunto italiano ya preguntó por su cesión antes de que cerrase el mercado y según el Corriere dello Sport, ha vuelto a retomar las conversaciones con la entidad presidida por Florentino Pérez de cara al mes de enero, cuando espera dar un salto de calidad con nuevos refuerzos para pelear por el título en la Serie A. Es más, se indica que desde el Olímpico de la capital transalpina plantearían una cesión con opción de compra, y otra posterior de recompra para el Real Madrid, al que nunca le gusta perder del todo el contrato sobre sus jóvenes talentos.

Una inversión millonaria sin retorno deportivo

En el caso de Endrick, pesa demasiado la gran inversión realizada para firmarlo procedente del Palmeiras. El trató se cerró en 35 millones de euros fijos y 25 en variables, pero se estima que el club blanco ya ha pagado de momento 47,5 millones. Un elevado precio por un jugador que desde que llegó ha tenido muy difícil hacerse con un sitio ante la elevada competencia en las filas madridistas.

En su primera campaña, la 24/25, anotó siete goles en 37 partidos, aunque no fueron muchos los minutos disputados en realidad (847'). Se convirtió en el extranjero más joven en marcar con el Real Madrid en LaLiga y el más joven en la historia del club en hacerlo en la Champions. Pero esos datos de precocidad no se han visto refrendados con el necesario paso adelante que sí pareció dar en Francia el pasado curso.

El renacer en el Lyon no le ha servido para cambiar su situación

Tras participar tan solo en tres partidos, en enero se optó por enviarlo cedido al Olympique de Lyon, donde firmó 8 goles y 8 asistencias en 21 choques. Un gran rendimiento que le hizo volver del Mundial con hambre para dar el paso que todos esperan de él. Pero ese salto no llega y varios medios han apuntado que su frustración va en aumento, pues no desearía ver frenada su progresión a sus 20 años.

"Es completamente falso"

Públicamente, sin embargo, su representante, Thiago Freitas, ha negado que de forma tajante que el atacante internacional brasileño, con contrato hasta 2030, quiera marcharse. "Endrick no ha pedido salir del club y nunca me ha dicho que quiera buscar otra oportunidad para jugar. Todo lo que se está diciendo al respecto es completamente falso y no ha ocurrido nada parecido”, ha asegurado el agente en 365Scores. Otra cosa es que esta situación se alargue con el paso de las jornadas...