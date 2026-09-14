Anselmi señala el camino del Elche ante el Real Madrid: "La mejor forma de defender es tener la pelota"

El Elche afronta la visita del Real Madrid con la confianza reforzada tras su actuación en San Mamés. Martín Anselmi tiene claro el plan para plantar cara al conjunto blanco: competir al máximo, minimizar errores y hacer del balón su principal arma defensiva

Martín Anselmi tiene claro que el Elche necesitará algo más que encerrarse atrás para plantar cara al Real Madrid. El técnico franjiverde afronta la visita del conjunto blanco este martes (21:30 horas) con poco margen para preparar el encuentro, pero con la confianza que dejó el empate del equipo en San Mamés. Para el argentino, aquel partido confirmó que su equipo está siguiendo el camino correcto.

Llega con confianza al duelo, después de haberse enfrentado contra el Athletic. Anselmi considera que competir ante ese equipo en San Mamés tiene un valor especial por lo que representa para un equipo que todavía continúa en construcción. "El hecho de haber competido en San Mamés nos hace sentir unidos y que es el camino a transitar", señaló el entrenador.

Ahora el reto se complica por tres. Delante estará un Real Madrid que llega con futbolistas capaces de decidir un partido en cualquier momento y ante el que cualquier error puede salir caro. Anselmi, sin embargo, no quiere que su equipo cambie su identidad por el rival.

"La mejor forma de defender es tener la pelota"

El entrenador argentino explicó cuál será una de las claves de su planteamiento. Para Anselmi, defender no significa necesariamente acumular jugadores cerca de su propia área. También puede hacerse teniendo el balón y evitando que el rival tenga el control. "Nosotros la mejor forma de defender es tener la pelota". Una idea que quiere mezclar con la intensidad mostrada en San Mamés. "Me parece que hay que tener la misma competitividad defensiva de San Mamés y defendernos con la pelota", añadió.

El técnico sabe, eso sí, que el Real Madrid pondrá a prueba cada uno de esos conceptos. La calidad individual del conjunto blanco obliga a mantener la concentración durante los 90 minutos. "Ellos hacen fáciles jugadas complicadas y te llevan al límite, no hay que regalar nada y estar enfocado todo el partido", advirtió.

Una sola baja y cambios por el calendario

Anselmi confirmó que Yago de Santiago será la única baja del Elche para el encuentro. El entrenador tampoco cerró la puerta a introducir modificaciones en el equipo debido a la exigencia del calendario. Su idea pasa por gestionar los esfuerzos partido a partido. "El partido más importante es el que sigue. A partir de ahí ver quiénes son los que mejor están y repartir cargas", explicó.

Uno de los jugadores que todavía espera su oportunidad es Kevin Lomónaco. El argentino aún no ha disputado minutos, pero Anselmi restó importancia a su situación y aseguró que forma parte del proceso de adaptación. "No me preocupa. Hemos charlado con él, se está adaptando. Pronto estará para jugar", afirmó.

Buonanotte y la visita de Mourinho

Anselmi también se detuvo en la evolución de Buonanotte, cuyo trabajo defensivo está ganando protagonismo dentro del equipo. "Está recuperando mucho balón y manteniendo ritmos defensivos altos. Cuanto más tengamos la pelota más se lucirá", explicó.

Y si el partido tendrá un atractivo especial por la visita del Real Madrid, también lo tendrá para el propio Anselmi por reencontrarse con José Mourinho. El técnico del Elche considera que enfrentarse a entrenadores de ese nivel es una oportunidad para seguir aprendiendo. "Los mejores maestros que tenemos los entrenadores son los rivales. Cuanto mejores entrenadores te enfrentes mejor serás. Es un privilegio", reconoció.