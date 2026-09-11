Lemar recuerda al Elche que casi mandó a Segunda y ahora llega para salvarlo

Thomas Lemar ya es nuevo jugador del Elche y protagoniza un curioso giro de guion. El francés, que la pasada temporada estuvo a punto de mandar al conjunto ilicitano a Segunda con un disparo al larguero, ahora llega cedido por el Atlético para defender su camiseta

Thomas Lemar ya ejerce como nuevo jugador del Elche. El futbolista francés, cuyos derechos pertenecen al Atlético de Madrid, fue presentado este miércoles después de incorporarse al conjunto ilicitano en calidad de cedido, con la intención de recuperar protagonismo y ayudar al equipo a cambiar su dinámica.

El centrocampista, de 30 años, llega además con una curiosa conexión con el Elche. En la última jornada de la pasada temporada estuvo muy cerca de condenarlo al descenso. Lemar, que entonces jugaba cedido en el Girona, estrelló un disparo en el larguero en el minuto 80. Finalmente, fue el conjunto catalán el que perdió la categoría.

Lemar pide tiempo para los nuevos fichajes

El francés se mostró optimista pese al complicado inicio de temporada del Elche y pidió paciencia para un equipo que todavía necesita tiempo para ensamblar todas sus piezas. "Varios acabamos de llegar y tenemos que coger nuestro ritmo, pero poco a poco lo vamos a hacer para sacar lo mejor de nosotros", explicó durante su presentación.

Lemar aseguró además estar satisfecho con la decisión de recalar en el conjunto ilicitano. "Estoy feliz de haber venido aquí. Hay que trabajar para hacer un grupo fuerte", señaló. El centrocampista llega después de haber realizado la pretemporada con el Atlético de Madrid, por lo que considera que se encuentra en buenas condiciones físicas para afrontar el nuevo reto. "Estoy a un buen nivel físico", afirmó el futbolista, que también quiso poner en valor las posibilidades de la plantilla: "Tenemos un plantel con mucho nivel".

Un nuevo reto después de varios años complicados

La llegada al Elche supone también una oportunidad para Lemar, que en las últimas temporadas no ha conseguido tener la continuidad que esperaba en el Atlético de Madrid. El francés busca ahora recuperar protagonismo en un equipo en el que puede asumir un papel importante. Su experiencia y calidad deberán ponerse al servicio de un Elche que necesita empezar a sumar para dejar atrás su mal inicio.

Lemar, además, conoce de primera mano lo que significa jugar por la permanencia. La pasada temporada vivió el descenso con el Girona y ahora afronta el reto desde el otro lado, defendiendo precisamente la camiseta de uno de los equipos que consiguió mantenerse en Primera.

Lemar evita mojarse con Mbappé y el Balón de Oro

Durante su presentación también fue preguntado por Kylian Mbappé y sus opciones de conquistar el Balón de Oro. El jugador del Elche prefirió no decantarse por su compatriota. "Ha hecho un buen Mundial. Ojalá lo pueda tener algún día, porque es un gran jugador. Es amigo mío y uno de los mejores del mundo. Lo puede tener él como lo puede tener otro", respondió.

Ahora, mientras Mbappé pelea por uno de los grandes reconocimientos individuales del fútbol, Lemar centra sus esfuerzos en un objetivo mucho más colectivo: ayudar al Elche a reaccionar y demostrar que todavía puede volver a ser un futbolista importante.