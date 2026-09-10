Duda en la portería del Elche: Iturbe podría aparecer en San Mamés

El Elche afronta la visita al Athletic con una duda bajo palos. El mal inicio de Dituro ha abierto el debate y Alejandro Iturbe gana fuerza como alternativa. Anselmi deberá decidir si mantiene su confianza en el argentino o apuesta por el joven guardameta

El Elche necesita reaccionar cuanto antes y Martín Anselmi tiene una decisión importante sobre la mesa. El conjunto franjiverde llega a la quinta jornada con solo un punto de los doce disputados, 12 goles encajados y una defensa que no termina de encontrar estabilidad. Pero también una portería que empieza a generar revuelo.

En las cuatro primeras jornadas, Matías Dituro ha sido el elegido para estar debajo de los palos, pero sus actuaciones han dejado más de una duda. El argentino quedó especialmente señalado en la derrota ante el Racing, después de un error en la salida que permitió a Yassir Zabiri inaugurar el marcador. Incluso, el guardameta salió a pedir disculpas públicamente a la afición tras el encuentro de El Sardinero. Tampoco tuvo su mejor noche frente a la Real Sociedad.

Aunque algo de responsabilidad cae en el portero, el conjunto en general ha cometido errores individuales y colectivos que han terminado en gol. Contra la Real, por ejemplo, el equipo volvió a pagar caro sus desajustes defensivos y terminó perdiendo 2-3 después de haber conseguido igualar el partido. Pero cuando los resultados no acompañan, la portería suele convertirse en uno de los primeros focos de atención. Y ahí aparece Alejandro Iturbe.

Una oportunidad que lleva tiempo esperando

Alejandro Iturbe llegó al Elche en el verano de 2025 después de toda una vida en la cantera del Atlético de Madrid. Firmó hasta 2029 y aterrizó en el Martínez Valero con la etiqueta de una de las grandes apuestas de futuro del club. Antes de dar el salto, había disputado 34 partidos con el filial rojiblanco en Primera Federación. Iturbe ha pasado por las categorías inferiores de la selección española y fue campeón olímpico en París 2024. El Elche apostó por él precisamente por su proyección, sus reflejos, su seguridad aérea y su capacidad para participar con los pies. Ahora tiene 23 años y continúa esperando su estreno oficial con el conjunto ilicitano.

Anselmi ya sabe lo que puede ofrecerle. Durante la pretemporada, el técnico argentino habló positivamente tanto de Dituro como de Iturbe y señaló que ambos habían rendido bien. Además, explicó que los dos cumplían con una de las exigencias de su modelo: tener capacidad para jugar y construir desde atrás.

No es un cambio obligado pero hay debate en la portería, aunque Anselmi todavía ha respaldado públicamente a Dituro, cuya experiencia y liderazgo siguen siendo argumentos a su favor.

El argentino, además, no ha sido el único responsable de los 12 goles encajados. El propio Elche ha reconocido que los errores están condicionando su inicio de curso. Pedro Bigas, después de la derrota contra la Real Sociedad, resumió el problema hablando precisamente de los fallos que están penalizando al equipo.

San Mamés, una prueba de fuego

San Mamés no parece el escenario ideal para hacer experimentos, pero sí puede ser el lugar en el que Anselmi decida cambiar algo para intentar cortar una dinámica preocupante. El Athletic llega, además, después de ganar 3-0 al Atlético de Madrid en La Catedral, una victoria que ha reforzado las buenas sensaciones del conjunto vasco antes de recibir al Elche.

Para Iturbe, sería mucho más que un simple cambio en el once. Después de más de un año en el club esperando su momento, podría encontrarse de repente ante la oportunidad de estrenarse en Primera en uno de los estadios más complicados del campeonato.