Elche ata a Kevin Lomónaco en una operación de cuatro millones

El Elche ha cerrado una de las operaciones más importantes del mercado con la llegada de Kevin Lomónaco. El central argentino, de 24 años, firma hasta 2030 tras un acuerdo con Independiente valorado en unos cuatro millones por el 80% de sus derechos

El Elche ha cerrado una de las operaciones más importantes de su mercado con la incorporación de Kevin Lomónaco. El acuerdo con Independiente se alcanzó pasada la medianoche, una vez superado el cierre del mercado, y permitirá al conjunto franjiverde contar con el defensa argentino hasta junio de 2030.

La operación se sitúa en torno a los cuatro millones de euros por el 80% de los derechos del futbolista, según ha podido saber este medio. El acuerdo entre las dos entidades contempla además una segunda cuestión que ha sido determinante para cerrar el traspaso: la cancelación de la deuda que el Elche mantenía con Independiente por Iván Marcone.

De esta manera, el movimiento permite al conjunto ilicitano reforzar una posición clave de su plantilla y, al mismo tiempo, avanzar en la resolución de compromisos económicos pendientes con el club de Avellaneda. Una operación a varias bandas que termina con Lomónaco poniendo rumbo al fútbol español.

Un central con proyección para el Elche

A sus 24 años, Lomónaco se ha consolidado como uno de los defensas con mayor proyección del fútbol argentino. El nuevo jugador del Elche comenzó su formación en Lanús y posteriormente pasó por Platense, Red Bull Bragantino y Tigre, antes de aterrizar en Independiente en 2024. Su llegada a Avellaneda supuso un punto de inflexión en su carrera. El central se ganó rápidamente la confianza del equipo y terminó convirtiéndose en una pieza importante para Independiente, hasta el punto de que la entidad decidió hacerse con sus servicios en propiedad.

Ahora, apenas dos años después de su llegada al club argentino, Lomónaco cambia de escenario y afronta el reto de demostrar sus condiciones en LaLiga. El Elche ha apostado fuerte por un futbolista al que considera con capacidad para crecer y convertirse en un jugador importante en el proyecto.

Velocidad, anticipación y personalidad

El argentino destaca por su velocidad, intensidad y capacidad de anticipación, además de su contundencia en los duelos individuales. Una de sus características más reconocibles es su personalidad para defender lejos del área y anticiparse a las acciones del rival. También ofrece recursos con el balón en los pies, una cualidad cada vez más valorada en los centrales. Su capacidad para participar en la salida desde atrás completa un perfil que el Elche considera especialmente interesante.

Con el acuerdo cerrado, el conjunto franjiverde incorpora a un central joven, con experiencia y margen de crecimiento, y le asegura un contrato de larga duración. Lomónaco queda vinculado al Elche hasta 2030, en una apuesta importante de presente y futuro para la defensa ilicitana.