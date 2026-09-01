Oficial: Thomas Lemar deja el Atlético y jugará cedido en el Elche

El club franjiverde refuerza su ataque en el último día del mercado con un campeón del mundo que busca recuperar protagonismo y continuidad tras las dificultades sufridas en las últimas temporadas

El Elche CF ha cerrado la incorporación de Thomas Lemar. Ya es oficial. El francés jugará esta temporada en el conjunto ilicitano en calidad de cedido por el Atlético de Madrid. El acuerdo entre ambas entidades se ha alcanzado en las últimas horas antes del cierre del mercado y permite al futbolista afrontar un nuevo reto en LaLiga.

El Atlético confirmó oficialmente la operación a través de sus canales oficiales, deseando suerte al centrocampista en esta nueva etapa. Para el Elche, supone sumar a su plantilla un jugador con una importante trayectoria internacional y experiencia en la máxima categoría española.

Lemar, de 30 años, se pondrá ahora a las órdenes del conjunto franjiverde con el objetivo de volver a sentirse importante después de un periodo marcado por las lesiones y por la pérdida de protagonismo en el equipo rojiblanco.

Un campeón del mundo con amplia experiencia

El centrocampista francés llegó al Atlético de Madrid en 2018, después de haber destacado en las filas del AS Monaco. Su rendimiento le permitió convertirse en internacional absoluto con Francia y formar parte de la selección que conquistó el Mundial de Rusia 2018.

Desde su llegada al Metropolitano, Lemar ha disputado 186 partidos oficiales con el Atlético, en los que ha conseguido marcar diez goles y repartir 19 asistencias. Además, participó en los éxitos del conjunto madrileño, con la conquista de la Supercopa de Europa de 2018 y de LaLiga 2020/2021.

Precisamente durante aquella campaña liguera tuvo un papel destacado dentro del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone, siendo una de las piezas importantes en el centro del campo y en la generación ofensiva.

Las lesiones frenaron su progresión

La trayectoria de Lemar en el Atlético cambió de manera importante a partir de septiembre de 2023. El francés sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante un encuentro frente al Valencia en Mestalla, una lesión de gravedad que le obligó a permanecer un largo periodo alejado de los terrenos de juego.

Desde entonces, recuperar la continuidad se convirtió en una de las grandes dificultades para el futbolista. El pasado curso tuvo una nueva oportunidad de encontrar minutos lejos del Metropolitano, ya que salió cedido al Girona.

Ahora el Atlético repite la fórmula, esta vez en el Elche, donde espera recuperar sensaciones y volver a tener un papel protagonista.

Talento y polivalencia para el equipo franjiverde

El Elche incorpora a un futbolista capaz de desenvolverse en diferentes posiciones del centro del campo y también en zonas más adelantadas. Es un futbolista que ilusiona en el Martínez Valero por su calidad técnica, aunque también destaca por su capacidad para encontrar el último pase y generar ventajas cerca del área rival.

Su visión de juego y su experiencia en sus años en el Atlético y con la selección francesa convierten a Lemar en un refuerzo de lujo para el conjunto ilicitano.