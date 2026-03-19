El acuerdo entre el Elche y Martías Dituro ya es oficial

En las oficinas del Martínez Valero confían en la permanencia. Y pese a que no lo consigan tienen claro con qué jugadores desean contar el próximo curso estén en la categoría que estén

El Elche y el portero argentino Matías Dituro, de 38 años, han sellado el acuerdo por el que el guardameta continuará en la entidad ilicitana hasta junio de 2027, según anunció el club.

El guardameta, que cumple su tercera temporada en la entidad, fue el portero menos goleado de la competición la pasada temporada en Segunda División y este curso, en Primera, se ha hecho con la titularidad en las últimas jornadas por delante de Iñaki Peña.

El club, que ya avanzó este miércoles el acuerdo por medio de su propietario, Christian Bragarnik, califica a través de una nota oficial a Dituro como un “referente dentro del vestuario y en el terreno de juego” y destaca su “fiabilidad, experiencia y liderazgo”.

“La renovación de Matías Dituro hasta 2027 refuerza el compromiso mutuo y envía un mensaje claro en un tramo exigente de la temporada: confianza, responsabilidad y ambición para competir hasta el final”, añadió el club en el comunicado.

El portero es el primer jugador de la plantilla de los que acaban contrato que asegura su continuidad en la entidad la próxima temporada con independencia de la categoría en la que compite el equipo.

Dituro, de 38 años, llegó al Elche en el mercado de invierno del curso 2023-24 y desde entonces ha disputado 75 partidos oficiales el equipo ilicitano.

Una final con el Mallorca y las estadísticas son favorables

El RCD Mallorca visitará este sábado al Elche en un partido clave para conseguir el objetivo de la salvación en ambos bandos, con el precedente de un único triunfo bermellón a lo largo de su historia cuando le ha tocado viajar a tierras ilicitanas.

El triunfo fue en la temporada 1943/44, cuando el conjunto verdiblanco jugaba en el Estadio de Altabix, y desde entonces el elenco insular tan solo ha cosechado ocho empates en sus desplazamientos, a los que se suman 11 derrotas.

El Estadio Martínez Valero es uno de los estadios que peor se le da históricamente al Mallorca, y este fin de semana deberá olvidarse de este balance para tratar de alejarse del equipo dirigido por Éder Sarabia, que marca las posiciones de descenso tras el triunfo bermellón contra el Espanyol.

En los últimos años han sido tres empates y una sola derrota los resultados del Mallorca en Elche, repartidos entre las diferentes categorías en las que se han visto cara a cara como LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y en la antigua Segunda B.

El conjunto de Martín Demichelis afronta un duelo complicado, aunque en el partido de ida fue el Mallorca el que salió victorioso en Son Moix, por aquel entonces con Jagoba Arrasate en el banquillo, con un 3-1 donde fue definitiva la aportación de Omar Mascarell, con un gol de bella factura y una asistencia a Vedat Muriqi en los minutos finales.