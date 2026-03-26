El Elche ata a su capitán: Pedro Bigas renueva y seguirá como pilar del proyecto

El Elche CF ha cerrado la renovación de Pedro Bigas hasta 2027, asegurando la continuidad de uno de sus jugadores más importantes tanto dentro como fuera del campo en un momento clave en la lucha por la permanencia en Primera división

El Elche ha tomado una decisión importante en uno de los momentos más delicados de la temporada. El club ilicitano ha cerrado la renovación de Pedro Bigas hasta junio de 2027, asegurando la continuidad de uno de sus jugadores más importantes justo cuando el equipo se juega la permanencia en Primera división.

El central, de 35 años, finalizaba contrato el próximo 30 de junio, pero la entidad ha optado por adelantarse y reforzar su estructura con una pieza clave dentro y fuera del campo. No es solo una renovación: es un mensaje claro en medio de la presión clasificatoria.

Bigas, liderazgo en el campo y en el vestuario

Desde su llegada en julio de 2021, Pedro Bigas se ha convertido en una referencia absoluta en el Elche. A día de hoy acumula 144 partidos oficiales con la camiseta franjiverde, una cifra que refleja su continuidad y peso en el equipo.

De esos encuentros, en 88 ha portado el brazalete de capitán, consolidándose como uno de los jugadores con más responsabilidad en la historia reciente del club. No es solo un titular habitual, sino una figura de liderazgo en el Martínez Valero.

Una renovación que llega en plena tensión por el descenso

La decisión del Elche no se puede entender sin el contexto actual. A falta de nueve jornadas para el final de LaLiga, el equipo se encuentra en la décimo séptima posición, solo un punto por encima de la zona de descenso, marcada por el Mallorca.

Es un escenario de máxima presión en el que cada partido puede marcar el futuro del club. En ese sentido, la renovación de Bigas no solo responde a su rendimiento, sino a la necesidad de mantener estabilidad en un momento crítico.

El Elche apuesta por su capitán como uno de los pilares para afrontar este tramo final de temporada, donde la experiencia puede marcar la diferencia en la búsqueda de la salvación, o un posible intento de regresar durante la próxima campaña.

El club refuerza su columna vertebral

La continuidad de Bigas se suma a la reciente renovación del portero Matías Dituro, otro de los jugadores que finalizaban contrato este verano. Dos movimientos que apuntan en la misma dirección: asegurar una base sólida en el vestuario.

El Elche quiere construir desde dentro, apoyándose en futbolistas que conocen el club y que han demostrado compromiso en momentos complicados. En un momento donde el futuro en Primera división peligra más que nunca, estas decisiones también tienen un fuerte componente moral para el equipo y la afición.

Una vez asegurada la continuidad del central, el club ilicitano tiene un reto claro: mantener al equipo en LaLiga de cara a la próxima temporada.