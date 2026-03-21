Rafa Mir, tras la victoria del Elche: "El recibimiento ha sido espectacular, quedan nueve finales y les necesitamos"

El delantero murciano inició la remontada franjiverde con su tanto y agradeció el gesto que tuvo el Martínez Valero antes de que empezara el encuentro

El Elche rompió su mala racha tras 11 jornadas sin ganar con una victoria balsámica ante el Real Mallorca, rival directo por la permanencia al que devuelve a la zona de descenso, tras un partido marcado por la necesidad que se decidió en la segunda parte con una remontada local.

Y lo hizo con remontada incluida y tras un tanto inicial del visitante Pablo Torre que provocó un cierto runrún en un graderío ilicitano que ya se temía lo peor. Sin embargo, con goles de Rafa Mir y Tete Morente, los de Eder Sarabia le dieron la vuelta a un marcador que esquivó las tablas porque Vedat Muriqi, máximo goleador del Mallorca, erró un penalti en el tiempo añadido de la segunda parte.

Y tras el pitido final, uno de los que ha comparecido ante los micrófonos de DAZN, ha sido precisamente Rafa Mir. El delantero murciano inició la remontada y ya es el máximo goleador del Elche en solitario, superando a André Silva con sus ocho tantos: “Por fin ha llegado la victoria que todos queríamos”.

El ariete se ha alegrado no sólo por sus compañeros: “Muy contentos, nos merecíamos dar una alegría a la afición. Y hoy por fin ha llegado".

En este mismo sentido, Rafa Mir ha correspondido con sus palabras el gesto inicial del Martínez Valero y les ha invitado a que sigan haciéndolo de aquí a final de temporada: “El recibimiento ha sido espectacular. Quedan nueve finales y los necesitamos”.

Por último, ha vuelto a subrayar lo que queda por delante y lo que deben de hacer si quieren conseguir la permanencia en Primera: “Lo merecíamos. Como he dicho quedan nueve finales y lo vamos a dejar todo”.

El vestuario de Eder Sarabia vuelve a bailar

Como suele ser costumbre cuando el Elche gana, el vestuario ilicitano se convierte en una auténtica fiesta que suele ser liderada por el exmadridista Álvaro Rodríguez. Y esta vez, tras vencer al Mallorca y después de mucho tiempo sin hacerla, no iba a ser menos.

Sarabia necesitaba el triunfo más que ninguno

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, afirmó este sábado que la victoria ante el Mallorca, que rompe una racha de once partidos sin ganar, le viene bien a su equipo para “enfocar con otra energía” lo que resta de liga tras el parón de la competición.

“Ganar de esta manera en casa era importante, hemos sido superiores más tiempo que ellos ”, aseguró el vasco, quien se congratuló de que por una vez su equipo tuviera la suerte a su favor en el desenlace del partido, en alusión al penalti errado por Vedat Miruqi en el tiempo añadido: “Hemos tenido la fortuna de que lo ha echado fuera un jugador tan bueno y tan determinante como él”.