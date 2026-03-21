Eder Sarabia, tras cortar la mala racha: "﻿Me dijo Bragarnik que a ver si el de arriba... y hoy nos ha tocado"

El técnico del Elche se mostró muy feliz tras un importante triunfo ante un rival directo, esperando que esta victoria sea un punto de inflexión para el final de temporada

Eder Sarabia, técnico del Elche, respiraba aliviado tras el partido después de cortar su mala racha y conseguir el primer triunfo de 2026 que le permite salir de puestos de descenso.

"Ha sido como lo exigente que es esta liga. Hemos hecho mucha cosas bien y hemos sido superiores durante más tiempo. Ha llegado ese gol de ellos, pero el equipo ha tenido la capacidad, tres meses después, de remontar con criterio, con fútbol y juego. Parecía que la crueldad iba a ser determinante por el penalti, pero el detalle ese ha caído de nuestra parte. Ha sido muy importante por el equipo, por la afición y por lo que nos queda por delante", ha explicado el vasco, que luego ha tratado otras cuestiones.

Al parón fuera del descenso

"La victoria ha sido ante un rival directo y tres meses después y antes del parón. Es muy importante para enfocarlo de otra manera. Ha sido una victoria importantísima.

La celebración de la victoria

"Hemos ganado un partido, pero queda mucha tela por cortar. Este partido no iba a ser determinante y debemos seguir creciendo. Hemos limitado bastante su potencial. Necesitábamos, sobre todo en casa, vivir esos días mágicos".

Ha tenido que marcar el Mallorca para reaccionar

"Nuestro peor momento ha estado al inicio de la segunda parte porque la primera parte ha sido muy buena. Pudimos ponernos por delante, pero nos costó tener claridad con la pelota y no tuvimos paciencia. La jugada previa a su gol es un jugadón nuestro. Hemos vuelto a sacar esa garra, deseo y hambre tras el gol de ellos. Uno de los mensajes era que ya hemos aprendido a perder y el mensaje era dar nuestra mejor versión. El equipo se ha dejado el alma. Salvo la jugada del penalti, aunque no se qué pensar de eso, no nos han generado mucho. Ha sido una victoria que nos va a venir muy bien para el futuro".

Cómo está Germán Valera

"Ha hecho un partidazo. En la primera parte, ha corrido demasiado. Estaba bien. Chust tenía unas molestias en el minuto 20, pero ha aguantado como un tigre".

El fallo de Muriqi

"Con su gol, era tener calma. El penalti lo hemos visto en la pantalla y solo nos quedaba confiar en Dituro. Hemos tenido la fortuna que la ha tirado fuera. Nos lo merecíamos. Me dijo Bragarnik que a ver si el de arriba... Y hoy nos ha tocado".

Semana de parón

"Vamos a recuperar a jugadores y esperar a los internacionales. Será un partido complicado el del Rayo por esa energía que ahora tenemos y que hay que mantener".

Qué supone la victoria para Eder

"Esto va del Elche, de la ciudad, de la afición... No de mí. Nos permite tranquilidad y reafirmarnos del camino. Sentimos alegría por mucha gente y ese refuerzo para lo que queda".

El recibimiento al equipo

"Entendimos que queríamos estar cerca de su afición. Ha sido bonito y me he emocionado. Hay que entender que ese aficionado está sufriendo y pensando en el Elche. La actitud y el apoyo de la gente ha sido muy importante. Queremos conseguir ya la primera victoria fuera de casa".