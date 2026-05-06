Aleix Febas, oportunidad para el Espanyol mientras el Elche se juega la permanencia en LaLiga

El centrocampista acaba contrato en junio y tiene una oferta de renovación, mientras el interés perico queda condicionado a seguir en Primera división. Además, los ilicitanos preparan un duelo clave ante el Deportivo Alavés

El RCD Espanyol ya trabaja en el mercado de la próxima temporada y uno de los nombres que ha ganado fuerza es el de Aleix Febas. Según informa Matteo Moretto, el club blanquiazul avanza por el centrocampista del Elche CF, que termina contrato en junio.

La operación, sin embargo, depende de dos factores decisivos: la permanencia del Espanyol en Primera división y la respuesta final del jugador a la oferta de renovación presentada por el Elche, que aún pelea por cerrar su continuidad en LaLiga.

Aleix Febas aparece en la agenda del RCD Espanyol como fichaje a coste cero

El Espanyol sabe que el próximo mercado exigirá precisión. El club blanquiazul necesita reforzar su plantilla sin disparar el gasto, y por eso el nombre de Aleix Febas encaja dentro de una estrategia de oportunidades: futbolistas con experiencia, rendimiento contrastado y margen para llegar libres.

El centrocampista ilerdense, de 30 años, acaba contrato con el Elche el próximo 30 de junio. Esa situación lo convierte en una opción atractiva para una dirección deportiva que busca añadir control, pausa y oficio a una medular que no ha tenido un eje claro durante la temporada.

Elche CF intenta retener a Aleix Febas en plena pelea por seguir en LaLiga

El interés del Espanyol no ha pasado desapercibido en el Martínez Valero. Christian Bragarnik, propietario del Elche, ha querido frenar la idea de un acuerdo cerrado y ha dejado claro que el club ilicitano ya ha trasladado una propuesta formal de renovación al futbolista.

La decisión, por ahora, está aparcada hasta el final de la temporada. Es una postura lógica si se atiende al contexto: el Elche ocupa la 14ª posición con 38 puntos tras 34 jornadas y todavía no tiene asegurada la permanencia en una zona baja extremadamente comprimida.

El calendario tampoco permite distracciones. El conjunto franjiverde recibe al Deportivo Alavés en un duelo directo, visita al Real Betis y cerrará el curso ante Getafe CF y Girona FC. La continuidad en Primera puede cambiar el escenario económico, deportivo y emocional de la negociación.

Aleix Febas, un perfil que encaja en lo que busca el Espanyol

Febas no es un fichaje de impacto mediático, pero sí un jugador con sentido para un equipo que necesita elevar su suelo competitivo. Formado en la cantera del Real Madrid, ha pasado por clubes como Zaragoza, Albacete, Mallorca y Málaga, acumulando experiencia en contextos muy distintos.

En el Elche se ha consolidado como un centrocampista de continuidad, capaz de intervenir mucho en la base de la jugada y sostener posesiones largas. No es un futbolista diseñado para vivir del último pase, pero sí para ordenar el juego, ofrecer apoyos y ayudar a que el equipo no se parta.

Sus datos recientes refuerzan esa lectura. En varios partidos ha superado el 85% de precisión en el pase, con registros como el 44/53 ante el Celta o el 67/73 frente al Atlético de Madrid. Para un Espanyol que busca más estabilidad en la circulación, ese perfil puede tener bastante valor.

Aleix Febas también deja un mensaje de exigencia tras el Celta - Elche

La situación de mercado llega en una semana marcada por la derrota del Elche ante el Celta. Febas fue autocrítico tras el encuentro y señaló directamente los errores propios como el gran problema del equipo en Balaídos: “El partido lo empezamos bien, pero los dos primeros goles son regalos nuestros”.

El centrocampista insistió en que los detalles están castigando demasiado al conjunto ilicitano en un tramo donde cada punto pesa. Su mensaje fue claro: si el equipo quiere mantener la categoría, debe corregir pérdidas, desajustes y acciones defensivas que están condicionando partidos: “Son pequeños detalles que tenemos que corregir si queremos mantener la categoría. Estos errores se pagan muy caro”.

Espanyol y Elche esperan una decisión que depende de la permanencia

El futuro de Aleix Febas no se resolverá solo en los despachos. Dependerá también de lo que ocurra en el césped durante las últimas jornadas, tanto en el RCDE Stadium como en el Martínez Valero. La permanencia puede ser la llave que active o frene cualquier movimiento.

Para el Espanyol, Febas representa una oportunidad de mercado inteligente: coste cero, experiencia y conocimiento de LaLiga. Para el Elche, su continuidad supondría retener a un centrocampista fiable en una plantilla que necesitará estabilidad si logra salvarse.

La decisión final llegará con la temporada terminada. Hasta entonces, Febas seguirá en el centro de dos batallas paralelas: ayudar al Elche a seguir en Primera y decidir si su próximo paso está en Catalunya vestido de blanquiazul.