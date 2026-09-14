Mourinho lanza un mensaje a Zidane por Tchouaméni: "Sabrá hacer las cosas bien"

El técnico del Real Madrid compareció en la previa del partido contra el Elche, dónde terminó dejando un dardo a Barcelona y Atlético de Madrid, además de analizar temas como el estado de Yan Diomande: "Ser titular indiscutible, como os gusta la palabra, es muy difícil"

José Mourinho ha hablado en la previa del partido contra el Elche de mañana en el Martínez Valero. El técnico del Real Madrid ha sido preguntado por temas de actualidad en el conjunto blanco como el estado de Arda Güler o la situación con Diomande: "Si en vez de estar en el Madrid con esta plantilla, está en un equipo con menos jugadores de potencial alto, seguramente sería titular los 90 minutos de cada partido".

José Mourinho, sobre Arda Güler: "Tiene un potencial fantástico"

José Mourinho ha hablado de Arda Güler: "De su evolución hay gente más capacitada que yo para hablar. De cómo se ha transformado a nivel físico. Pero para mí la calidad es increíble, la visión, la decisión, la estabilidad que da al juego del equipo, la creación. Para mí tiene un potencial fantástico que tiene ya números muy interesantes. Hay análisis más profundos que hacemos nosotros".

El técnico del Real Madrid explicó la mejoría de su equipo: Yo pido tres meses, otros piden diez años... Lo que quiero decir es que dentro de tres meses quiero estar mejor que hoy, pero no tengo nada mágico para que dentro de tres meses estemos a un nivel increíble. Cuando un equipo está junto más tiempo y lleva más con un entrenador tiene más capacidades para ser fuerte".

Mourinho y el descanso: "Cuando los veis en campo, ya tienen 35 minutos de trabajo dentro"

Sobre las medidas contras las lesiones, Mourinho apuntó "aquí estamos metidos en un plan global, normal, profesional, que es una interacción muy buena entre todos: jugadores, departamento técnico con gente que tiene capacidad de prevención, de refuerzo, de entrenamientos individuales a pequeñas señales, y un departamento médico muy involucrado en esta globalidad, con mucho trabajo invisible".

El portugués afirma que "cuando los veis en campo ellos ya tienen 35 minutos de trabajo dentro. Estamos trabajando bien y hasta ahora estamos teniendo números positivos. El otro día cuando Valverde se va en el descanso lo hace por prevención, porque tiene un pequeño problema. Con 3-0 vamos a proteger al jugador. También necesitas tener un poco de suerte con lesiones traumáticas. Eso es incontrolable".

José Mourinho, sobre Yan Diomande: "No le falta nada"

Mourinho fue preguntado por Diomande: "No le falta nada. Si en vez de estar en el Madrid con esta plantilla, está en un equipo con menos jugadores de potencial alto, seguramente sería titular los 90 minutos de cada partido. La plantilla es fuerte y tiene muchas opciones".

El entrenador del Real Madrid argumenta que "a lo largo de la temporada se pierde gasolina en el motor, también motivación y competitividad interna. Hablamos también de Arda, de Vinicius, de Brahim y en enero de Rodrygo. Ser titular indiscutible, como os gusta la palabra, es muy difícil".

Sobre las rotaciones, Mourinho dejó claro que confía "mucho en el conocimiento que el jugador tiene de sí mismo. Hoy es un día importante. Solo tenemos dos días entre partidos y es importante entender sensaciones, escuchar al departamento médico, los datos de la sesión y entre hoy y y mañana decidir. Pero si puedo y no existe nada anormal, juego con ellos mañana otra vez".

Mourinho avisa con Tchouaméni: "Tengo confianza en que Zidane sabrá hacer las cosas bien"

Por último, Mourinho, que recibió críticas, habló sobre la posibilidad de que Zidane llame a Tchouameni en el parón de selecciones: "No sé la idea del seleccionador francés en el parón y hay que respetar su idea. Tampoco sé lo que sería mejor para él, si quedarse aquí entrenando o tener minutos con selección. Probablemente lo mejor será selección con minutos controlados, evolución y no acumulación de minutos y esfuerzos".

Además, el portugués, que viene de ganar al Rayo, concluyó: "No he hablado con Zidane, pero pienso que es un hombre con sentido común y que sabrá hacer lo mejor con él. Que vaya con selección sin perjudicar el futuro del jugador. Sin hablar, tengo confianza en que Zidane sabrá hacer las cosas bien. Cada vez está mejor, se siente más fuerte y con más confianza. Mañana jugará. En este momento no te sé decir cuánto".