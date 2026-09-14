Abelardo cuestiona el juego del Real Madrid de Mourinho: "A veces pierde el control de los partidos"

El técnico español fue muy crítico hablando, en Movistar+, sobre el actual Real Madrid: "Cuando tu juegas con jugadores tan ofensivos, Diomande, Vinicius, Mbappé y Bellingham, tienen que trabajar todos"

El Real Madrid ha respondido a las malas señales que dejaron la derrota ante el Real Betis, la primera en la vuelta de José Mourinho al conjunto blanco. En este sentido, los merengues se impusieron en apenas cuatro días al Inter de Milán y Rayo Vallecano, ambos encuentros en el Bernabéu. Sin embargo, esto no evita que el equipo se lleve críticas, como ha sido el caso de Abelardo Fernández, técnico español, hablando en Movistar+.

Abelardo recordó el poderío ofensivo con el que cuenta el Real Madrid este año, sobre todo tras la llegada de un efectivo más, como es el de Yan Diomande. El nuevo fichaje del conjunto blanco fue titular por primera vez, ante el Rayo Vallecano, y no tuvo tanto impacto en el partido como se le esperaba. Sin embargo, Mourinho espera que se siga adaptando al fútbol en LaLiga y en Europa, tras su paso por el Leizpig en Alemania.

Abelardo: "Todo el partido lo llevó el Inter de Milán"

De esta manera, Abelardo ha confesado que el Real Madrid "a veces pierde el control de los partidos. El otro día le pasó contra el Inter, que sí que es cierto que falló en numerosas ocasiones, pero no llevó el control del partido. Con todo el partido lo llevó el Inter y después, cuando tú juegas con jugadores tan ofensivos, Diomande, Vinicius, Mbappé y el propio Bellingham, tienen que trabajar todos".

Además, el entrenador español recordó lo ocurrido el pasado sábado en el encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano en el Bernabéu: "Cuando el equipo se parte y tienes un equipo como el Rayo, que además es un equipo valiente, que quiere el balón, que es un equipo que no se esconde, pues evidentemente las pasas canutas, por muy Rayo que sea".

Abelardo no se corta: "Aparece Mbappé, te solucionan el partido y se tapan carencias"

Abelardo cargó directamente por la parcela defensiva del Real Madrid, que se ha reforzado especialmente en el mercado de fichajes: "El Rayo tuvo un par de ocasiones para ponerse el 3-2, y cuidado, a ver lo que hubiese pasado, pero al final, es lo de siempre, te aparece Mbappé o te aparece lo que acabo de decir arriba, te solucionan el partido y se tapan, yo creo, carencias, sobre todo defensivas, que tiene el Real Madrid".

El técnico español, con experiencia en Alavés, Espanyol o Sporting, apuntó que "en mi carrera he tenido la oportunidad de entrenar equipos con jugadores increíbles y he tenido también el periodo de entrenar jugadores buenos, pero no el top del top. Yo digo siempre que a esta gente tú les tienes que enseñar a jugar como equipo y les tienes que enseñar muy poco sobre el punto de vista individual".

La mejoría del Real Madrid en la parcela defensiva

Pese a ello, el Real Madrid ha mejorado sus números defensivamente en este arranque de temporada. Los de José Mourinho han encajado cinco goles en seis partidos oficiales disputados hasta el momento, cinco de LaLiga y uno de Champions League. Además, el conjunto blanco no ha recibido más de dos tantos en un mismo encuentro, fruto de esos cambios en la línea de atrás, con protagonistas como Konaté, Dumfries y Cucurella.

En este sentido, jugadores como Huijsen han dado un paso al frente esta temporada, tras las críticas que recibió en la anterior y que le dejaron finalmente fuera de la convocatoria para disputar el Mundial con la selección española. Mourinho cuenta también con efectivos importantes como los de Carreras, que viene de ver puerta ante el Rayo Vallecano, Alexander-Arnold y Rüdiger.

Mourinho, claro con sus intenciones en la delantera

Mourinho ha sido claro con sus intenciones en la parte ofensiva del Real Madrid, apostando por Bellingham, Vinicius y Mbappé. El técnico del Real Madrid pretende llevar a lo más alto la asociación entre los tres atacantes del conjunto blanco, algo que no pudieron lograr anteriormente Ancelotti, Xabi Alonso ni Arbeloa. El portugués, que fue criticado por Poli Rincón, se enfrenta a su gran reto en un curso que ha empezado con buenas noticias.