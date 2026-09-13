Poli Rincón atiza con fuerza a Mourinho y su Real Madrid: "Este hombre no quiere jugar al fútbol"

El ex delantero blanco critica el estilo de juego del técnico portugués, pese a la victoria ante el Rayo Vallecano, y considera lógicos los pitos que se escucharon en la segunda mitad en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid se lamió las heridas de su derrota ante el Real Betis, en la que no faltaron las quejas al árbitro por parte de José Mourinho, y retomó la buena senda en LaLiga con una solvente victoria ante el Rayo Vallecano por 4-1.Son ya seis encuentros oficiales disputados y cinco victorias logradas, tras la firmada también ante el Inter de Milán en el estreno en Champions. Pero el Santiago Bernabéu es exigente y así quedó patente este pasado sábado, cuando no faltaron los pitos en un coliseo blanco al que no le gusta todo lo que ve en el arranque de esta segunda era del portugués en el banquillo madridista.

Pitos en el Santiago Bernabéu

Tras el 3-0 con el que se llegó al descanso, las tornas cambiaron tras el mismo y el Rayo no solo recortó distancias por medio de Camello, sino que amenazó con un lanzamiento al palo de Pedro Díaz y varias ocasiones más que obligaron a lucirse a Courtois. Fruto de ello, lo que comenzaron siendo unos tímidos silbidos se tornaron en mayoritarios y más sonoros conforma avanzaba el reloj y no se percibía una reacción blanca, que acabaría llegando ya en la recta final.

Hasta el propio Mourinho mostraba su desesperación en la banda por el juego desplegado por sus jugadores durante un importante tramo del segundo acto. Aunque para Poli Rincón, el responsable es precisamente el técnico luso y su estilo de juego, conocido de sobra en el Bernabéu.

La clave para Poli Rincón: "No quiere pasar por el centro del campo"

"Mourinho está viendo que en el minuto 64 el equipo se ha caído y el Rayo, como ya hizo el Inter, está dominando. El que tiene que reaccionar es el entrenador, lo que está pasando en el Bernabéu es el entrenador. Y tenemos al mismo entrenador que pasó lo que pasó la otra vez", señaló el ex delantero madridista, que fue más allá para lanzar una dura crítica contra el portugués.

"No juega al fútbol. Este hombre no quiere jugar al fútbol, no quiere tener el balón. No quiere pasar por el centro del campo. Ganaremos el partido, sí. Y seremos resultadistas. Pero a mí esto no me gusta", destacó en el programa 'Tiempo de Juego' de la Cadena Cope.

Las explicaciones de Mourinho

Tras el partido, por su parte, el entrenador madridista destacó cómo su equipo dejó resuelto el duelo por la vía rápida, aunque admitió que la segunda parte no fue buena y comprendió el enfado de la grada, aludiendo al cansancio del partido de Champions como explicación. "En el segundo tiempo mi total perdón, porque tiene base. No podía cambiar a diez, el cambio de Valverde también es una prevención, jugó contra el Inter con molestias, hay que gestionar un poco. Tres días después de un partido exigente hemos ganado y ganado rápido. No siempre es posible presionar alto, en partidos como el de hoy es normal que el equipo baje líneas y luego los adversarios con calidad, es normal que te hacen peligro, que te hacen un gol, pero victoria importante y merecida", explicó.