El refugio de José Mourinho tras regresar al Real Madrid: un castillo del siglo XV, acantilados y playas sorprendentes

El técnico del Real Madrid desconecta en Ferragudo, un pueblo en el sur de Algarve que cuenta con unos 2000 habitantes, a orillas del río Arade, con el que el portugués puede descansar y desconectar del foco mediático

José Mourinho se ha convertido en una de las figuras más relevantes en el mundo del fútbol con el paso del año. Ahora, esto ha aumentado con su regreso al Real Madrid, en el que afronta su segunda etapa. No obstante, el entrenador portugués cuenta con un refugio personal para desconectar en momentos como la próxima semana, cuando tendrá lugar el parón de selecciones, por lo que el técnico podría dar de descanso a sus jugadores.

De esta manera, José Mourinho desconecta en el sur de Portugal, en el Algarve. El técnico del Real Madrid, tras una semana que se presenta frenética con los encuentros ante el Elche en el Martínez Valero y contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, podría acudir a Ferragudo, el que considera su refugio secreto para huir del ruido y del foco mediático que tiende a tener una figura como la suya, sobre todo al volver a la entidad merengue.

El refugio de José Mourinho es Ferragudo

Ferragudo es un municipio que cuenta con unos 2000 habitantes, ubicado en el Algarve. El refugio de José Mourinho está a orillas del río Arade, que además destaca por sus casas encaladas y unas fachadas blancas que resaltan entre todas las demás, así como una esencia marinera que la hace realmente especial. Por otra parte, este pueblo de Portugal dispone de lugares emblemáticos que son de obligada visita.

En este sentido, hablamos de la Plaza Rainha Dona Leonor, entre otros, que se encuentra en la de las zonas más céntricas del pueblo. Allí podrás desgustar el mejor pescado fresco. En la parte más alta del pueblo de Ferragudo podrás ver la Iglesia de Nossa Senhora de Concepción, desde donde podrás ver la localidad de Portugal desde otras perspectivas, además de apreciar desde esa ubicación la famosa ciudad de Portimao.El Paseo del Infante Santo es otro de los lugares más visitados en Ferragudo, ya que cuenta con bares y restaurantes a lo largo del mismo. Sin embargo, uno de los puntos más obligatorios de apreciar es el Castillo de Sao Joao de Arade, construida en el Siglo XV y que se encuentra entre la Praia da Angrinha y Praia Grande. Para Mourinho, técnico del Real Madrid, es uno de los lugares perfectos para poder desconectar del ruido mediático que tiene en el fútbol.

El recuerdo del padre de José Mourinho en Ferragudo

Por otra parte, a Mourinho le une una historia especial con Ferragudo, ya que en 2021, debido a la unión con el pueblo, una calle le dio el nombre de su padre, un homenaje que el entrenador del Real Madrid lo guarda con un cariño y emoción importante, como no puede ser de otra manera.

Cabe destacar que Mourinho tiene una casa ubicada en la parte más alta de la ciudad de Ferragudo, desde dónde el técnico puede relajarse y disfrutar de una tranquilidad que no suele tener en el día a día, con el foco puesto en el Real Madrid. Además, la propiedad con la que cuenta el portugués tiene una estética típica de Ferrafudo, con fachadas típicas del Algarve.

Mourinho desconecta en Ferragudo antes de su salto al Madrid: playas doradas y relajación

Desde la misma propiedad, Mourinho tiene acceso a escasos minutos a la playa de Angrinha, uno de los lugares más recomendados de Ferragudo, así como la Playa Grande, con arena dorada y aguas cristalinas, destacada por la tranquilidad y relajación que se puede vivir.

Todo ello forma parte de Ferragudo, el pueblo de un José Mourinho que afronta su segunda etapa en el Real Madrid, con el que viene de ganar al Rayo Vallecano y ya pone el foco en los encuentros contra el Elche y Atlético de Madrid, de LaLiga EA Sports.