F1 2026 GP de España | Sigue en directo la carrera de F1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz en vivo y online

Sigue en ESTADIO Deportivo la primera carrera en el circuito de Madring en donde los pilotos españoles intentan acabar en posiciones de puntos mientras que los McLaren, los Mercedes, los Ferraris y Max Verstappen luchan por la victoria

La carrera se presenta muy emocionante ya que hasta cuatro escuderías, Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull, tiene opciones de ganar. Desgraciadamente ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz tienen posibilidades. Los dos pilotos españoles van a intentar sumar puntos.

¡Buenas tardes! Bienvenidos la Gran Premio de España de Fórmula 1 que se disputa por primera vez en el circuito semi-urbano de Madrid, localidad en la zona de Valdebebas-IFEMA.

Bastante rezagados los españoles. Fernando Alonso (Aston Martin) va a partir desde la posición 17 y Carlos Sainz (Williams) desde el puesto 20 tras ser sancionado con tres posiciones por obstaculizar a Valtteri Bottas en la clasificación del sábado.

La parrilla de salida quedó encabezada por Lando Norris (McLaren), siendo seguid por Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y por Max Verstappen (Red Bull).

Muchos de ellos han dicho que la clave en este Gran Premio de España de F1 es evitar los muros lo que puede conllevar hacer un buen resultado ya que se esperan abandonos.

20 minutos para el comienzo de la carrera. Los pilotos se encuentran ya ultimando los preparativos para ponerse en marcha.

Recordamos la parrilla de salida cuando está ya todo preparado para que comience la carrera.

En cuanto a los españoles, Sainz está en la posición 18 y Alonso adelanta a Stroll y es el 19.

Hamilton cae por un problema de frenos y va a tener que abandonar la carrera.

Así ha sido la salida de este Gran Premio de España de F1. Lewis Hamilton se retira.

Tal y como se preveía, en este circuito es muy difícil adelantar y los coches se tienen que conformar con ir detrás de sus rivales y empiezan a valorar estrategias.

Pasan las vueltas y lo más interesante es que Alonso está intentando adelantar a Carlos Sainz.

Toque entre Alonso y Sainz. El asturiano intentó adelantar al madrileño, pero no pudo. El Aston Martin queda daño en su alerón delantero, pero puede seguir en pista.

Leclerc lidera, pero no ha entrado en boxes, Antonelli es segundo, Verstappen es tercero, Russell es cuarto y Norris es ahora quinto.

Giro en la carrera. Lando Norris hace una mala parada y cae a la quinta posición.

El novedoso y ya icónico, debido a su curva La Monumental, circuito de Madrid (Madring) acoge por primera vez el Gran Premio de España de Fórmula 1. La carrera, que comienza a las 15:00 horas, no pinta nada bien para los intereses de los pilotos españoles ya que tanto Fernando Alonso, a bordo de su Aston Martin, como Carlos Sainz, con su Williams, tienen nulas posibilidades de obtener un gran resultado debido a las limitaciones de sus monoplazas que son de los peores de la parrilla en la actual temporada.

Así afrontan Fernando Alonso y Carlos Sainz el Gran Premio de España de Fórmula 1

Tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz no pudieron pasar de la Q1 en la clasificación disputada este sábado en el circuito de Madring. Unos malos resultados que hacen que los dos pilotos españoles salgan desde la parte trasera de la parrilla este domingo.

Fernando Alonso, que ha sido muy crítico con la actual concepción de la Fórmula 1 y ha pedido cambios rápidamente, saldrá desde la posición 17.

El asturiano ha afirmado que es difícil obtener puntos en la carrera pero que tendrá la misión de acabar ya que confía en que haya muchos abandonos debido a la dificultad que tiene el recién estrenado trazado. Con todo, si hay una carrera normal, el de Aston Martin lo tendrá difícil.

No pinta la carrera mejor para Carlos Sainz que con su Williams saldrá desde la posición 20 de la parrilla de salida. En el caso del madrileño, sale más atrás de lo previsto después de haber sido sancionado con tres posiciones por haber obstaculizado a Valtteri Bottas durante la clasificación.

Carlos Sainz tiene pocas expectativas para el Gran Premió de España de Fórmula 1 y se centra en acabar la carrera y aprovecharse de los abandonos que puedan haber para acabar lo más arriba posible.

La lucha por la victoria en el Gran Premio de España de Fórmula 1: Norris, Antonella, Verstappen, los Ferrari...

La emoción de la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1 se centra en la lucha por la victoria.

Lando Norris partirá desde la primera posición de la parrilla de salida, pero la igualdad es máxima ya que muy cerca de su McLaren quedaron Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes y Max Verstappen con su Red Bull.

Los dos intentarán sobrepasar al británico en la salida para dificultarle la victoria.

Tras estos tres corredores aparecen los dos Ferraris. Lewis Hamilton y Charles Leclerc son también candidatos a la victoria en Madrid.

Por detrás de ellos están los otros dos aspirantes a intentar entrar en el podio al menos. George Russell, con un Mercedes, y Oscar Piastri, con el otro McLaren, intentarán dar un paso adelante durante el domingo y dar la sorpresa llegando desde la retaguardia.

De este modo, hay hasta cuatro escuderías distintas que están luchando por el triunfo en este Gran Premio de España de Fórmula 1 lo cual gusta y mucho a los organizadores de la competición ya que hay mucha igualdad.