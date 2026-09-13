Los pilotos de Fórmula 1 dictan sentencia con Madring: Verstappen el más duro, Fernando Alonso y Carlos Sainz se aburren en casa

Tras la primera Clasificación vivida en el nuevo trazado madrileño, la mayoría de ellos no dudaron en comentar sus primeras impresiones. Aunque estas mismas podrían variar cuando estén compitiendo todos al mismo tiempo

Madring ya se ha estrenado y, como era de esperar, las opiniones que hay en el parrilla son variadas pero todas giran en torno a una dirección. Tras la celebración de la Clasificación, donde Lando Norris firmó la primera 'pole position' de la historia de este nuevo trazado de la Fórmula 1, la pregunta era clara para todos ellos.

Y es que, después de lo que se vivió en Fórmula 2 y Fórmula 3, el miedo ya estaba en el cuerpo. Terminados los ensayos y las probaturas, donde Hamilton y Bearman ya probaron el muro de Madring, comenzó la primera prueba importante del certamen.

Y las primeras críticas por parte de los pilotos a este circuito no tardaron en llegar. Uno de los más feroces fue el tetracampeón del mundo, Max Verstappen: "Todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar. Han hecho un buen trabajo con el asfalto, aunque en algunos puntos ya está un poco irregular para ser un circuito nuevo. Pero sinceramente, en las curvas, como he dicho antes, no se puede adelantar".

No quedó contento con su análisis el neerlandés, quien añadió lo siguiente: "En cuanto a las zonas de frenada, tienen que aprender que no es necesario girar el volante y a su vez frenar. Eso no permite ningún tipo de adelantamiento. Así que, en cuanto al diseño del circuito, creo que podría mejorarse. Creo que las aportaciones de los pilotos sobre el diseño de los circuitos pueden ser de gran ayuda en el futuro".

Posteriormente, en la rueda de prensa, el piloto de Red Bull fue más duro aún y puso énfasis en las zonas de frenada, que para él se han diseñado de forma incorrecta: "Sólo hay una trazada y eso hace que sea muy fácil defender la posición".

Y para terminar, él mismo hizo un resumen: "Siempre pueden preguntarme: '¿Qué te parece este trazado?' No quiero entrar en los detalles ahora, porque hay diferentes diseñadores de circuitos, pero a veces sí que hablo con alguien sobre ciertas opiniones y circuitos. Al fin y al cabo, un piloto sabe muy bien qué se necesita o cómo debería ser una buena curva".

El segundo accidente grave en Madring

El pasado viernes, Madring ya tuvo el primer gran susto del fin de semana. La tragedia se rozó en Fórmula 2 cuando el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak propició la suspensión de la sesión al impactar contra el muro y tener que salir de su monoplaza ardiendo en llamas.

Pues el sábado, en la segunda carrera de la Fórmula 3 celebrada en el nuevo circuito de Madring, se vivió el primer accidente múltiple en la primera curva con el abandono de siete coches, uno de ellos el del español Bruno del Pino y con el polaco Maciej Gladysz ‘volando’ en la curva ‘6’ con motivo del choque.

y la carrera se suspendió mediante bandera roja para reiterar los coches, limpiar la pista y arreglar los desperfectos en las barreras provocados por el accidente.Un choque entre dos compañeros de equipo (Van Amersfoort Racing) el francés Enzo Deligny y Bruno del Pino, sobrino del expiloto de F1 Pedro de la Rosa, provocó la montonera y que Gladysz saltase por los aires con su monoplaza.

El embajador Carlos Sainz, realista con el trazado madrileño

El piloto de Williams, Carlos Sainz, comentó sus sensaciones después de firmar su enésimo desastre en una 'Qualy' este curso. Y no dudó en sincerarse sobre el trazado madrileño: “Es un circuito muy divertido a una vuelta. Nos lo estamos pasando muy bien. Veremos en carrera si se ha quedado demasiado ratonero para poder adelantar. Con ganas de correr en casa y hacerlo lo mejor posible. Es un circuito difícil de adelantar, pero pueden pasar muchas cosas".

A Fernando Alonso tampoco le apasiona Madring

El asturiano fue muy autocrítico con su papel en la 'Qualy' y, sobre todo, con su monoplaza. Y en cuanto al trazado, no fue demasiado duro con su valoración, pero dejó claro que no va a ser de sus favoritos en el calendario: “La pista está bien. Todos los circuitos urbanos suponen un gran desafío. Cuando llegas a un circuito nuevo como este, necesitas dar cada vez más vueltas para aprenderte la pista. Yo sigo prefiriendo los circuitos permanentes; en general, ahí llevas los límites del coche al 200%. En un circuito urbano siempre estás al 95%, porque la pista siempre te está sorprendiendo. Pero está bien, estamos en Madrid, una de las mejores ciudades del mundo”.