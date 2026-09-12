Real Madrid 4-1 Rayo Vallecano: Goleada para lamer las heridas de La Cartuja

El conjunto madridista se reencontró con el triunfo en LaLiga gracias a un gran primer tiempo, suficiente para sentenciar pese a los buenos minutos visitantes en la segunda mitad

Un Real Madrid con dos caras regresó a la senda de la victoria en LaLiga para igualar de forma momentánea con el FC Barcelona en el liderato. El 3-0 al descanso, tras un gran primer acto, provocó una mezcla de relajación local y arreón de orgullo visitante e hizo que el Rayo Vallecano recortase distancias e incluso provocara los pitos del Santiago Bernabéu, si bien Mbappé cerró la goleada con el definitivo 4-1.

Con Yan Diomande como gran novedad en el once de Mourinho, que le dio por vez primera una camiseta de titular, el conjunto blanco se vio sorprendido en los compases iniciales por un planteamiento de un Rayo valiente, que fue a buscar a su rival arriba y amenazó con un disparo de Tsitaishvili atajado por Courtois. Fue un espejismo en realidad. Porque a las primeras de cambio, a los 17 minutos, el partido ya estaba prácticamente resuelto con un 2-0 inapelable.

Dos regalos de Lejune y 2-0 en el minuto 17

Lejeune se comió a Carreras en el lateral del área y Mbappé no falló desde el punto de penalti poco antes del cuarto de hora. Al francés no le pudo la presión tras fallar otra pena máxima en la derrota ante el Real Betis de la pasada jornada, con polémica incluida, y engañó al debutante Audero. Y sin respiro, tres minutos después, otro regalo de Lejeune, que se quedó corto en su cesión al portero. Vinicius anduvo listo, la puso al área, despejó el meta rayista y Carreras, titular en lugar de Cucurella, no perdonó tras tirar una pared con Mbappé.

Bellingham se suma a la fiesta

La losa era demasiado pesada para un Rayo que pudo encajar el tercero en un despeje defectuoso de Audero tras un chut no muy envenenado de Vinicius, si bien el indonesio se resarció para meter una mano providencial y evitar que Mbappé cazara el rechace. Luego, antes aún de la media hora, Camello trató de estirar a los suyos con un disparo desde la frontal repelido por Courtois. Pero en el 35', el 3-0. Vinicius cogió la moto por la izquierda tras la pared con Bernardo Silva, dejó atrás a Ratiu y su pase atrás lo aprovechó Bellingham con un disparo raso con el interior junto al palo.

Llegaba mucho y fácil el Real Madrid ante un conjunto franjirrojo frío en defensa y descosido por completo, que celebró el final de una primera parte para olvidar en la que los blancos se gustaron y firmaron sus mejores minutos de la temporada, rozando el cuarto con un duro chut de Mbappé desde la frontal que se estrelló en el palo izquierdo. Aunque la última fue un zapatazo de Pedro Díaz que despejó Courtois.

El Rayo se crece tras el descanso: balón al palo y gol de Camello

Nada más salir de vestuarios, la imagen fue la misma: otro zambombazo de Pedro Díaz, que se estrelló esta vez en la cepa del palo, recogiendo el rechace Unai López para armar un nuevo misil lejano que no encontró portería por poco. Pero en esta ocasión, el buen arranque del segundo tiempo del Rayo, como el del primero, sí tuvo premio. Camello anduvo listo tras un mal pase atrás de Vinicius y metió la puntera ante Camavinga y Rüdiger para recortar distancias con su sexto gol en LaLiga.

Aparece Güler y Mbappé sentencia

Aún metió más miedo un cuadro vallecano que provocó el enfado de Mourinho en la banda y los pitos del Bernabéu a su equipo. Sendos disparos de Lejeune y Tsitaishvili que despejó el meta madridista, más otro cabezazo franco del georgiano, hicieron que el guion del partido cambiase por completo. Aunque ese efecto fue pasando con los minutos y las esperanzas de una heroica rayista se fue desvaneciendo. Es más, lo que estuvo cerca fue el cuarto con sendos cabezazos de Dumfries y Rüdiger a centro de Güler, los que respondió con reflejos Audero

Fue en el último minuto del tiempo reglamentario cuando el 4-1 acabó cayendo. Contra letal con asistencia Güler y disparo cruzado de Mbappé a la red. Goleada, tres puntos y presión para el FC Barcelona, que este sábado visita al Levante.

Ficha técnica:

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Carreras; Valverde (Camavinga 46'), Bernardo Silva (Tchouaméni 68'); Diomande (Arda Güler 72'), Bellingham, Vinicius (Cucurella 88') y Mbappé.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Pathé Ciss, Pedrosa (Balliu 85'); Unai López (Sadick 74'), Bouaré (Óscar Valentín 66'); Tsitaishvili, Pedro Díaz (Belaid 66'), Álvaro y Camello (Alemão 74').

Árbitro: Víctor García (Comité Catalán). Amonestó al visitante Pathé Ciss.

Goles: 1-0 (14') Mbappé; 2-0 (17') Carreras; 3-0 (35') Bellingham; 3-1 (51') Camello; 4-1 (90') Mbappé.

Incidencias: Encuentro de la 5ª jornadas de LaLiga disputado en el Estadio Santiago Bernabéu ante 71.898 espectadores.