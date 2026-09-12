30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 13 de septiembre de 2026

Lucien Agoumé, centrocampista del Sevilla FC, ha manifestado que quiere quedarse por mucho tiempo en el club de Nervión. Por su parte, en el Real Betis celebran sus 119 años de existencia en uno de los mejores momentos de su historia ya que se encuentra disputando la UEFA Champions League

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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 13 de septiembre de 2026.IMAGO

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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 13 de septiembre de 2026.

- Agoumé jura lealtad al Sevilla FC

Lucien Agoumé, que contó con el interés de algún que otro equipo de Arabia Saudí, ha dicho que nunca pensó en marcharse del Sevilla FC, con el que está muy comprometido y del que no piensa en salir.

- Cumple años en su mejor momento

El Real Betis ha celebrado su 119 años de existencia atravesando uno de los mejores momentos de su historia. Consolidado como un equipo puntero de LaLiga y disputando la UEFA Champions League, Ángel Haro y Manuel Pellegrini desearon lo mejor a los béticos.

- Caso Mercado

Independiente del Valle señala que sigue hablando con el Sevilla para llegar a un acuerdo sobre la penalización tras ni completarse el fichaje.

- España 66-76 Estados Unidos: A las puertas

España perdió por 66-76 contra Estados Unidos y no jugará la final del Mundial de baloncesto femenino.

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