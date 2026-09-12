Agoumé jura lealtad al Sevilla con un mensaje alto y claro: "Mi cabeza siempre ha estado aquí"

El centrocampista, clave en el inicio liguero sevillista, responde ahora sobre la oferta mareante que le llegó de Arabia Saudí este verano y revela tanto su postura como sus planes de futuro en Nervión

Lucien Agoumé ha arrancado la temporada como un auténtico bastión en el centro del campo del Sevilla, como un líder necesario que ha asumido galones y ha sido fundamental para que el equipo sume 10 puntos de 15 posibles en el comienzo liguero.

Como reflejo de su implicación, el centrocampista francés de 24 años inició la arenga en el vestuario antes del partido para después finalizarla Luis García Plaza y durante el choque se adueñó de la zona ancha como primer paso para conseguir una victoria importante.

Por ello, su permanencia esta verano en Nervión pese a las ofertas que habido sobre la mesa se trata de otro gran fichaje de José Ignacio Navarro por su trascendencia en los planes de Luis García plaza. En este sentido, cabe recordar que en la recta final de la ventana se filtró la existencia de una propuesta de 30 millones procedente de Arabia Saudí que puso en peligro su continuidad como blanquirrojo.

Agoumé afirma que nunca se planteó salir este verano

Sin embargo, tras el triunfo contra los valencianistas, ya de madrugada y a la pregunta del compañero de ESTADIO Deportivo Juan José Ponce, Agoumé aseguró que esa puerta realmente nunca estuvo abierta porque, sencillamente, no se planteó por su parte salir del conjunto nervionense.

"La verdad que llevo ya tres años aquí en el club y estoy muy bien. Se escucharon muchas cosas este verano, pero mi intención era seguir aquí y la del club también. En el mercado siempre se habla de muchas cosas, pero mi cabeza siempre ha estado aquí, quiero seguir aquí y mejorar como jugador aquí. Espero lograr muchas cosas importantes con el club", señaló de forma tajante Agoumé, que jura lealtad a la entidad de Eduardo Dato y cierra la puerta de salida para crecer como nervionense.

Máximo entendimiento con Fafana

Sin duda, la llegada de Fofana le ayuda a este crecimiento deseado y lo cierto es que, con los pasos de los minutos ante los Che, se vio que encajan perfectamente. "La verdad es que muy bien. Ya sabemos todo lo que nos puede aportar este año, la calidad que tiene un jugador internacional francés, que no es una cosa fácil contar con uno. Tanto el otro día como hoy hemos visto que es un jugador que nos puede ayudar mucho este año", apuntó el de Yaoundé, muy ilusionado con las primeras jornadas del equipo, pero que insiste que hay que seguir para que no ocurra lo de la temporada pasada.

Prudencia pese al buen comienzo: "El año pasado también empezamos bien"

"Hemos empezado la temporada muy bien, con diez puntos de quince. El equipo está compitiendo muy bien y luchando, estamos viendo un equipo que lucha junto y que quiere sumar puntos y quiere ganar partidos, pero ahora hay que seguir trabajando, porque el año pasado también empezamos la temporada bastante bien, pero después sabemos todo lo que hemos sufrimos. Tenemos todavía muchas cosas que mejorar", indicó el medio, que no se atreve a asegurar si esta plantilla es mejor o peor que la de otros años, pero que la realidad es que está funcionando.

"He estado con varias plantillas, y no sé decirte si estar es mejor o peor, porque al final es el fútbol el que habla, pero la realidad es que las cosas nos están yendo bien, que estamos compitiendo y espero que todo siga así", indicó.