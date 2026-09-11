El Sevilla FC se lleva el partido Coca-Cola ante el Valencia CF

El conjunto rojiblanco venció al Valencia CF en la jornada 5 de LaLiga EA Sports. Esta victoria consolidó el buen inicio de temporada del Sevilla FC con Luis García Plaza en el banquillo. Los más jóvenes se sumaron a la fiesta de la mano de Coca-Cola

El Sevilla FC se enfrentó al Valencia CF en la noche de este viernes en el partido Coca-Cola. Un duelo trascendental para seguir con buenas sensaciones por parte de los sevillistas e importantísimo para Coberán, que se estaba jugando su continuidad en el banquillo 'che'. Terminó el choque con victoria sevillista con un solitario gol de Juan Iglesias . Este resultado asienta al equipo en la zona de tranquilidad en un buen inicio de temporada del conjunto nervionense tras un verano de muchos cambios en la plantilla de Luis García Plaza.

El partido de la ilusión para los más pequeños

En el partido correspondiente a la Jornada 5ª de LaLiga EA Sports, el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acogió una escena especial convertida en tradición durante la previa del duelo entre el conjunto sevillano y el valenciano. De este modo, la entidad de Nervión le concedió la oportunidad a una veintena de niños sevillistas de vivir una experiencia que nunca olvidarán sobre el campo de su equipo favorito y con los futbolistas que ven semana tras semana por la televisión. En un pleno estado de felicidad e ilusión, como revelaron sus rostros, los pequeños saltaron al césped durante el himno del centenario del Sevilla FC, estando muy cerca de sus ídolos y jugadores favoritos.

Los pequeños se endosaron una camiseta roja de Coca-Cola, entidad que trabaja mano a mano con Sevilla FC y que antepone la felicidad de los jóvenes rojiblancos, tal y como reflejan con actos de gran índole como este.

Día difícil de olvidar en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Lo vivido esta noche de viernes por los niños que saltaron al campo será complicado de olvidar para ellos y para sus familias, que vieron cómo disfrutaron desde la grada durante el partido. A pesar de tratarse de una jornada en viernes y con colegio y trabajo durante el día de hoy, el Sánchez-Pizjuán presentó una entrada impresionante en lo que significa la tercera victoria hispalense de la temporada y los más pequeños tienen una anécdota que contar el lunes en el cole con este inicio de curso.

Al final, la fiesta fue completa para los pequeños sevillistas, quienes se llevaron para el recuerdo una noche inolvidable en la que, gracias al fiel compañero del Sevilla FC, Coca-Cola, disfrutaron de una forma única una victoria de gran peso para su equipo. El Sevilla volvió a llevarse tres puntos que confirman las buenas sensaciones del conjunto de García Plaza. La temporada 2026-27 empieza con buen pie para el Sevilla FC en la LaLiga EA Sports tras varias temporadas complicadas.