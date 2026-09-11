Juan Iglesias, Agoumé y Suazo resaltan una victoria tan "sufrida" como "merecida"

Los laterales pucelano y chileno, así como el pivote francés, se vanaglorian de la buena marcha del equipo blanquirrojo, dando "valor a los 10 puntos en cinco partidos", aunque el capitán avisa de que llegarán las vacas flacas: "No somos los mejores por seguir ganando ni seremos los peores cuando perdamos"

"Ha sido una sensación increíble. El equipo estaba haciendo un partido gigantesco. Ha sido la guinda del pastel al esfuerzo también del otro día, cuando se nos escapó el triunfo en el último minuto. Muy merecida la victoria y gran trabajo de todo el equipo", comentaba en DAZN el autor del 1-0, Juan Iglesias, que agradecía haber caído de pie en el Sevilla FC: "Creo que la adaptación ha sido inmejorable. El club es espectacular. Vivir esto todos los días aquí es una maravilla, lo que cualquier jugador quiere. Muy contento por cómo me han recibido e integrado; estamos formando una familia".

El vallisoletano recordaba también que "ganar en Primera división es muy complicado", lo que se pudo ver ante el colista Valencia CF: "Nos ha costado mucho y ha tenido que ser a balón parado. Hay que dar mucho valor a estos 10 puntos en cinco jornadas. LaLiga es larga. Ya vimos el año pasado que los equipos no se salvan hasta la última jornada. Muy contentos, porque éste es el camino que tenemos que seguir". En SevillaFC+, insistía en la idea de lo que sintió: "Mucha felicidad; no sólo por el gol, sino por el resultado. Hoy nos merecíamos esto tras el golpe del otro día. El punto que habíamos sacado ante el RCD Espanyol había que hacerlo bueno en casa. Ha sido una victoria de todos".

Y, para terminar, el ex el Getafe CF se vanagloriaba de la conjunción y el empaque demostrados en esta quinta jornada, siempre con el respaldo de una afición que alentó a los suyos hasta la llegada de un tanto que esperó hasta los últimos compases del duelo: "Antes del partido ya nos recordamos entre nosotros que había que competir siempre, aunque hubiese momentos malos. Desde el inicio, antes incluso de empezar el partido, la sensación que se genera en este estadio, que la había vivido como visitante, es de jugar con 12. Ver a estos locos animando sin parar es increíble".

Agoumé destaca la "unidad" y la capacidad de sufrimiento

"Partido muy intenso y victoria muy sufrida. Ellos han defendido bien, pero lo hemos intentado todo el tiempo para meter ese gol que nos ha hecho ganar al final. Hemos visto un equipo que lucha hasta el final por el objetivo; ése es el camino", apuntaba en los medios oficiales del club un Lucien Agoumé que dirigía la arenga previa en el vestuario casi como un capitán más: "Hemos creado un grupo unido que disfruta de estar junto, de competir, y eso se nota en el campo. Hemos demostrado que también en los partidos difíciles se puede luchar hasta conseguir la victoria, lo que nos faltaba un poco el año pasado".

Además, felicitó a su compañero y compatriota Youssouf Fofana, con el que ha formado pareja de pivotes de inicio este viernes: "Ha estado bien. Sus cualidades las conoce todo el mundo. Es internacional francés, nada más y nada menos. Nos va a ayudar mucho este año; es un jugador importante que nos va a dar mucho". Y, a su lado siempre, la grada, que les ha llevado en volandas: "La afición nos está cuidando. Quiero que sigamos todos juntos para conseguir más cosas".

"Queríamos volver a enamorar a nuestra gente"

También intervenía ante la prensa un Gabriel Suazo que lucía una brecha en la frente, heridas de guerra que, "al final, es un reflejo de cómo es este equipo, preñado de actitud, listo para entregarlo todo. El Sevilla FC lo entrega todo, jamás se rinde, y lo está demostrando en el día a día". Con todo, el chileno lanzaba un aviso: "No somos los mejores por seguir ganando ni seremos los peores cuando perdamos, aunque jugando así llegarán más victorias que derrotas. Hay que estar con humildad y esfuerzo. Queríamos volver a enamorar a nuestra gente con nuestra actitud por más que ganemos o perdamos; que vean a once guerreros sobre el campo".