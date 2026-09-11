Puntos uno por uno del Sevilla FC frente al Valencia: Juan Iglesias confirma la nueva etapa en Nervión

El conjunto sevillista ha vuelto a conseguir la victoria en casa, sumando ya diez puntos de quince posibles y confirmando, de esta manera, el cambio de dinámica del equipo; así lo vivimos y contamos en directo

Ganar, ganar y volver a ganar. Ese es uno de los lemas que seguro que estará repitiendo García Plaza en los encuentros del Sánchez-Pizjuán, con la ilusión de hacer el estadio esa caldera que ha solido ser. Y, en la noche de este viernes, lo ha vuelto a demostrar. Importantísima victoria del Sevilla FC frente a un Valencia muy necesitado, completando un partido de dominio frente a los de Corberán y con una falta de acierto que acabó resolviendo Juan Iglesias.

Las notas sevillistas en la victoria frente al Valencia

Vlachodimos: 6'5

La afición, tras unos partidos de dudas, quería una aparición suya. Y hoy ha demostrado, en una jugada en fuera de juego, que es uno de esos porteros que ganan partidos.

Suazo: 3

Primeros instantes del partido y una pérdida garrafal suya casi provoca que se ponga el Valencia por delante. En una banda donde se incorporaba un Félix Correia al que se le veía excitado, las llegadas peligrosas ches se acumularon por su costado. El debe del Sevilla en este mercado.

Kike Salas: 8'5

Nuevo partidazo del central sevillista, al que el acierto le faltó para coronar un exhibición en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Un liderazgo y contundencia que hace tiempo que no se veía, siendo un seguro cuando el Sevilla replegaba arriba.

Castrín: 8

El central gallego sigue demostrando ser el candidato a estar junto a Kike Salas durante toda esta temporada, y por méritos propios. En un partido donde tampoco pasó mucho, el dar esa tranquilidad es clave para un equipo que necesita esa calma.

Juan Iglesias: 8

El 'soldado de Bordalás' ha vuelto a demostrar que debe de ser el lateral titular de este Sevilla. Por juego como por liderazgo, parece haberse criado en la Carretera de Utrera, y Luis García Plaza lo sabe. Y ya el gol de la victoria hace que sea se eleve al olimpo del sevillismo este año.

Fofana: 7'5

Buenísima carta de presentación del centrocampista francés en su nueva casa. Hay un detalle que no pasa desapercibido y es que, sin grandes excentricidades, demuestra un dominio total del centro del campo. Incluso, en algunos tramos, se sumó al ataque. Gran ovación de la afición nervionense.

Agoumé: 7

La mejora del Sevilla este año también va ligada a una mejor versión del centrocampista francés. A pesar de que Fofana haya destacado algo más, ha estado bien en casi todas las fases del juego.

Félix Correia: 6

Su carta de presentación puede ser de bien, aunque los primeros compases pudieron tirar de insuficiente. La última decisión le acababa fallando, aunque la electricidad no dejó de

Miguel Sierra: 6'5

Al contrario que en el encuentro frente al Atlético de Madrid, no ha tenido mucha participación en el juego, aunque no ha completado malos minutos. García Plaza dio entrada a Ejuke en la segunda parte.

Isaac Romero: 7

Una de las verdades del fútbol dice que un delantero es bueno cuando mete goles, eso es cierto. Pero, en el regreso de los dos delanteros al Pizjuán, Isaac Romero volvió a demostrar ser una pieza más que útil para Luis García Plaza. Bien en la combinación y en la creación arriba, le volvió a faltar el acierto.

Stassin: 6'5

Al belga le faltó el gol, pero completó un encuentro bastante aseado y entendiéndose bien con Isaac Romero en esa doble punta. Apunta a ser lo habitual.

Luis García Plaza: 8

El cambio de sistema que tanto buscaba ha provocado que se vea un equipo con mucha hambre arriba y con dominios de control absoluto de todas las fases del juego. Los regalos de Ignacio Navarro lo está sabiendo aprovechar bien.

Ejuke: 6'5

El nigeriano, como siempre, revolucionando el contexto de encuentro nada más que salió al terreno de juego. De mejor o peor manera, pero siempre cambia el partido.

Robbie Ure: 6

El escocés no pudo aportar mucho en los minutos que estuvo, buscando asociaciones en los minutos finales que eran oro puro para el Sevilla.

Kochorashvili: 5

Su ingreso al terreno de juego cambió lo que se estaba viendo con Fofana, perdiendo el Sevilla esa consistencia del centro del campo.

Guridi: SC

Julio Díaz: SC