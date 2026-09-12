Corberán y su futuro: "Tengo confianza y fuerzas; soy el responsable de revertir la situación"

El de Cheste lamenta la plaga de lesiones y no le encuentra explicación, tras caer ahora también Tárrega, ya que asegura que trabajan igual que el curso pasado, al tiempo que admite que debe "aportar más de lo que está aportando" en la búsqueda de soluciones, pues "los chicos se vaciaron"

Como era de esperar, la rueda de prensa en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Carlos Corberán versó sobre su futuro, ya que la cuarta derrota consecutiva hunde aún más en la clasificación al Valencia CF, que apenas ofreció argumentos a los que agarrarse ante el Sevilla FC. "Yo no puedo hablar de situaciones que no pasan. Yo he dicho que la situación necesita ser revertida y soy uno de los responsables para poder revertirla. Así que mi trabajo es centrarme en qué hacer para poder hacer ese cambio y esa mejora". Cuestionado por el compañero de ESTADIO Deportivo José Luis Penella sobre si se siente con fuerzas, el de Cheste incidió en la misma idea.

"Yo he dicho que siempre tengo la confianza y las fuerzas, pero hay veces que contestar a esa pregunta después de una derrota no creo que sea lo más adecuado. Yo sé mi responsabilidad, que es lo que un compañero ha comentado, que es sacar partidos, y soy muy consciente de que, cuando no conseguimos las victorias, significa que no conseguimos nuestro objetivo. Acepto la crítica, acepto la responsabilidad y me centro en buscar mejoras, porque, cuando veo que el equipo se entrega y no consigue el resultado, es que la forma de afrontar el partido no ha sido la correcta, porque yo a los chicos hoy no les puedo pedir más; el equipo se ha vaciado, pero no he encontrado la forma de hacer que el Sevilla FC no nos superase en la segunda mitad", zanjó.

Plaga de lesiones y estado de Tárrega

"Es difícil contestar, porque es verdad que, en estas circunstancias, uno de los motivos por los que no estamos consiguiendo resultados, para mí que somos capaces de conseguirlos o que podíamos conseguirlos mejores, es la cantidad de efectivos que estamos perdiendo. Nos estamos limitando en opciones, en recursos, porque tenemos una plantilla más amplia de los jugadores disponibles, porque es verdad que desde el principio, desde pretemporada, nos han castigado muchos aspectos. No te puedo decir la responsabilidad. La final es de todos. Es ver por qué nos está pasando. No soy especialista a nivel médico, pero entiendo que es verdad que, haciendo el mismo trabajo, porque no hemos cambiado nada a nivel de preparación física o a nivel médico, el año pasado fuimos uno de los equipos que menos lesiones musculares tuvimos y este año, haciendo ese mismo trabajo, somos uno de los equipos que más lesiones musculares o más lesiones en general tiene, y, por consecuencia, estamos perdiendo efectivos que nos ayudarían a ser más competitivos. Al final, por encima de lo médico, yo me tengo que centrar en mi responsabilidad, que es mucha, en hacer que el equipo consiga hacer mejores partidos de fútbol, y ahí es donde yo tengo que aportar mucho más de lo que estoy aportando ahora mismo. Lo de César Tárrega es una lesión en el isquiotibial, no sé el alcance, no sé el tiempo, pero, cuando hay una lesión, está claro que no lo recuperaremos antes del parón".

Mensaje a la afición

"Pienso que la afición ahora mismo no busca palabras, busca hechos, y lo que tenemos que hacer en el mensaje es dar todo lo que tenemos para por fin cambiar esta dinámica".