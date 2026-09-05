Fuerte polémica en el Betis - Real Madrid: debió repetirse un penalti que no era y el árbitro perdonó la roja a Güler y Huijsen

Con el texto de la nueva norma de la IFAB en la mano, los expertos sentencian que Bartra está en el área cuando golpea Mbappé y además eso le permite llegar el primero para despejar. No obstante, el contacto de Natan sobre Vinicius era residual y los madridistas bien podrían haber llegado a esa acción en el 90+5' jugando con dos o tres futbolistas menos

La jornada 4 en LaLiga EA Sports arrancó este pasado viernes en el Estadio de La Cartuja de Sevilla con una ajustada victoria por 1-0 del Real Betis sobre el Real Madrid que ha desatado una fuerte controversia tras una intepretación errónea de un cambio en la normativa de la IFAB que permitió al central verdiblanco Marc Bartra adelantarse para despejar el rechace de Álvaro Valles al penalti lanzado por Kylian Mbappé en el tiempo de prolongación. No obstante, más allá de esa acción, hay mucho material para el análisis de la polémica arbitral; ya que esa pena máxima también es discutible y teniendo en cuenta que los visitantes Arda Güler y Dean Huijsen hicieron méritos sobrados para haber sido expulsados por el colegiado grancanario Alejandro Hernández Hernández.

¿Por qué desde el VAR no mandaron repetir el penalti de Mbappé?

La repetición del penalti lanzado por Mbappé y detenido por Álvaro Valles demuestra con claridad que Bartra tiene un pie dentro del área antes de que el delantero madridista golpee la pelota. A priori, los distintos analistas coincidían en señalar que debería haberse repetido. Es más, después de escuchar las explicaciones del CTA, expertos y exárbitros siguen albergando bastantes dudas al respecto. La explicación oficial señala que el central del Betis no está totalmente suspendido en el aire, sino que tiene apoyado un pie fuera del área y el que está dentro no está pisando la zona de castigo.

Así, como relató la Cadena Cope, el CTA aporta una imagen de un partido entre Real Madrid y Osasuna en el que se mandó repetir el lanzamiento de un penalti porque un jugador rojillo estaba en el aire pero con los dos pies dentro del área. Dada la influencia que Bartra tiene en la acción, pues evita que Mbappé empuje a portería vacía el rechace del portero, la sentencia de los colegiados ha abierto un fuerte debate sobre esta aplicación práctica de una nueva norma de la IFAB.

La opinión de Iturralde González, Estrada Fernández, Pedro Martín o Isaac Fouto: "Bartra está en el área"

El reglamento dice literalmente que "la posición de un jugador se determina por la posición de sus pies o de cualquier parte de su cuerpo que esté tocando el suelo; si el jugador está en el aire, su posición se determina por la posición proyectada de sus pies como si estuvieran tocando el suelo". Es decir, según esa descripción, Bartra está dentro del área cuando golpea Mbappé. "El CTA va a decir el martes -en 'Tiempo de Juego'- que no había que repetirlo pero tal y como está redactada la regla hay que repetirlo", argumentó en la Cadena SER el excolegiado Eduardo Iturralde González.

"En principio, si un jugador está sobre el área, está invadiendo el área, da igual que la esté pisando. Eso dice la norma. Lo que pasa es que, como esto de los penaltis y de las repeticiones es un circo, al final decidieron ellos, en una convención que se inventan ellos, que si tú no pisas el área no estás invadiendo el área", analiza el periodista Pedro Martín, con Isaac Fouto dándole la razón a su compañero y considerando obvio que "habrá que elevar consulta a UEFA y a FIFA para que delimiten el criterio arbitral cuando un futbolista tiene un pie fuera y otro dentro en el aire".

En la misma línea se expresa el también retirado Xavier Estrada Fernández, que aporta en sus redes sociales la letra pequeña que alargaría el texto de esa norma: "(...) Si el defensor adelantado juega o disputa el balón e impide una nueva opción ofensiva, la invasión es sancionable". "Bartra entra antes + proyección de los pies dentro + intervención posterior = penal a repetir. No hace falta interpretar mucho. Sólo hace falta aplicar el card que el mismo CTA ha publicado", añade el catalán, sentenciando que Iglesias Villanueva debió alertar a Hernández Hernández de que había que volver a lanzar el penalti en una acción de gran relevancia para el resultado final.

El Betis protestó el penalti de Natan y reclamó hasta tres expulsiones para el Real Madrid

La debatida acción provocó las críticas de Jose Mourinho, que se quitó el atuendo de tipo tranquilo de la previa para cargar contra el arbitraje. Sin embargo, a pesar de todo lo expuesto sobre el penalti, si hay un equipo que tiene motivos para quejarse del arbitraje de Hernández Hernández ése fue el Real Betis. Empezando por la propia pena máxima, señalada en un contacto de Natan sobre Vinicius de los que suelen calificarse como residuales, ya que además de ser mínimo el impacto se produce cuando el brasileño ha soltado la pelota y sin que en absoluto influya en el desarrollo posterior de la acción. El curso pasado el CTA utilizó ese mismo argumento para justificar que no se pitase nada en una acción aún más clara de Carvajal sobre Marcos Llorente en un derbi madrileño.

Además, en función del criterio impuesto por el propio colegiado de Las Palmas de Gran Canaria, Arda Güler debió ser expulsado. Si bien la amarilla que ve en la primera mitad se antoja del todo rigurosa, en la segunda parte el canario le perdona la segunda amonestación al jugador turco, que llega tarde al duelo y comete una fuerte entrada sobre Marc Roca sin opción alguna de jugar el balón.

También tendría que haberse ido a vestuarios Dean Huijsen, que terminó el encuentro a pesar de cortar una acción con el brazo y derribar luego al Cucho Hernández pisándole el empeine para luego picarse -entre insultos- con Antony dos Santos cuando el '7' verdiblanco le recriminaba su exceso de contundencia. La tercera roja que reclamó el Betis fue por una muy leve agresión de Vinicius sobre Bellerín, vengándose de una carga previa soltando una patada sin que la pelota estuviese en disputa.