Álvaro Benito, 49 años, da la razón a Mourinho: "Si Vinicius sigue en esta línea, acabará conectando con la gente"

El tertuliano y exjugador del Real Madrid analiza cómo Mourinho quiere tener enchufada a toda la plantilla y los pitos en el Bernabéu

El Real Madrid venció al Rayo Vallecano (4-1) y en cierta manera recuperó la unión con la grada después de la derrota ante el Betis y lo visto en Champions ante el Inter. Durante los primeros 50 minutos, el Bernabéu estuvo de parte de sus jugadores hasta el gol rival, cuando volvieron los malos hábitos de los futbolistas blancos y la hinchada comenzó a perder la paciencia una vez más.

Una voz autorizada, al menos en los últimos años, para analizar la actualidad del Real Madrid es Álvaro Benito. El cantante y exfutbolista también es analista deportivo en radio y televisión, donde, tras la victoria contra el Rayo, ve clara la dependencia del equipo en Arda Güler. "El Madrid no tiene grandes pasadores. Arda Güler es el único de verdad dentro de la plantilla", indicó.

Lo cierto es que el turco cambió el partido. Con él en el campo, la pelota circulaba mejor y daba la sensación de que el Real Madrid tenía más control del balón. Tanto fue así que Güler acabó dando el pase de gol a Mbappé en el cuarto tanto del equipo. Aunque son muchos los centrocampistas que tiene el equipo, no hay ninguno con la capacidad de asociación y pase entre líneas que tiene el turco.

Otro nombre propio es el de Camavinga, al que Mourinho está dando muchos minutos en lo que llevamos de temporada, intentando recuperar su mejor versión, de la cual estuvo muy lejos el pasado curso. "Mourinho quiere tener a todos enchufados. Seguramente necesite de todos durante la temporada. El año pasado estuvo muy por debajo de lo que puede dar. A ver si consigue recuperar a Camavinga", afirmó Álvaro Benito.

Mejoría de Vinicius y enfado de la grada del Bernabéu

El analista fue muy rotundo a la hora de hablar sobre la relajación del equipo a partir del minuto 50, cuando se vieron las carencias que el Real Madrid viene arrastrando las últimas temporadas. "Esta segunda parte es el resumen de las dos temporadas anteriores", exclamó. Según Álvaro Benito, el enfado de la grada del Bernabéu no es sólo por lo visto ante el Rayo, sino que viene de antes. "Viene heredado de las temporadas anteriores. No se debería pitar nunca, salvo que hubiera carencia de esfuerzo".

Otro nombre resaltado por el exfubolista del Real Madrid es el de Vinicius. El brasileño estuvo muy activo, presionando y creando peligro. Incluso dio una asistencia de gol a Bellingham. "Si Vinicius sigue en esta línea, acabará conectando con la gente", sentenció.