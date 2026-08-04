El Brighton recibe la llamada del Elche: Bragarnik quiere una cesión de mucho talento

El Elche ya tiene un nuevo objetivo para reforzar su centro del campo. El conjunto ilicitano negocia con el Brighton la cesión del argentino Facundo Buonanotte, un futbolista llamado a cubrir un vacío en su plantilla

El mercado de fichajes sigue abierto y el Elche continúa trabajando para completar una plantilla que permita afrontar con garantías el regreso a la élite. Una de las prioridades de la dirección deportiva es encontrar un futbolista capaz de asumir el papel que dejó vacante Aleix Febas: un centrocampista con capacidad para romper líneas, conducir el balón y conectar el juego entre la medular y el ataque. Ese perfil podría tener ya nombre y apellidos: Facundo Buonanotte.

El mediapunta argentino, de 21 años, se ha convertido en uno de los principales objetivos del conjunto ilicitano para reforzar su centro del campo. El club franjiverde ya habría solicitado al Brighton su cesión para la temporada 2026-27.

La operación lleva el nombre de Christian Bragarnik. El propietario del Elche mantiene desde hace años una amplia red de contactos en el fútbol argentino y vuelve a fijarse en uno de los talentos surgidos de Rosario Central, un mercado que conoce a la perfección.

Buonanotte se hizo notar con fuerzas en el fútbol sudamericano antes de ser traspasado al Brighton en el mercado de invierno de 2023 por alrededor de seis millones de euros. El club inglés apostó por uno de los futbolistas con mayor proyección del campeonato argentino, aunque su adaptación a la Premier League nunca terminó de consolidarse.

Desde su llegada a Inglaterra ha ido acumulando cesiones en busca de continuidad. Pasó por Leicester, Chelsea y Leeds, aunque la pasada temporada apenas disputó cinco encuentros en la Premier League, una situación que ha llevado tanto al jugador como a su entorno a estudiar nuevas alternativas.

España, una oportunidad para relanzarse.

En el Elche creen que el estilo de juego de LaLiga puede favorecer las condiciones de Buonanotte, un futbolista más destacado por su visión, movilidad y capacidad para asociarse que por el físico que exige el campeonato inglés. Además, el argentino encontraría un vestuario con una importante presencia de compatriotas, un factor que podría facilitar su adaptación desde el primer día.

El Brighton, por su parte, mantiene contrato con el jugador hasta junio de 2028, por lo que la opción que estudian ambas entidades pasa por una cesión sin perder el control sobre uno de sus activos de futuro.

Una pieza para dar un salto de calidad

La llegada de Buonanotte permitiría al Elche cubrir una de las posiciones que más preocupaban al cuerpo técnico tras la marcha de Aleix Febas. No sería un fichaje pensado únicamente para aumentar la competencia, sino para aportar creatividad en una zona del campo clave y ofrecer una alternativa diferente en la construcción del juego.

Las conversaciones todavía no están cerradas, pero el interés existe y las negociaciones ya están en marcha. Si el acuerdo con el Brighton prospera, el conjunto ilicitano incorporaría a un futbolista que, pese a no haber encontrado su sitio en Inglaterra, sigue siendo considerado uno de los jóvenes argentinos con mayor margen de crecimiento. El Martínez Valero podría convertirse ahora en el escenario perfecto para que Buonanotte recupere el protagonismo que un día le abrió las puertas de la Premier League.