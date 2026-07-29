El Elche reactiva el fichaje de Felix Horn Myhre y se adelanta al West Bromwich

El conjunto franjiverde ha presentado una nueva oferta al SK Brann por el internacional noruego, que quiere dar el salto a LaLiga, mientras el club inglés mantiene su interés pero todavía no ha formalizado ninguna propuesta

El Elche ha dado un paso importante para incorporar a Felix Horn Myhre. El club ilicitano ha remitido una nueva oferta al SK Brann por el centrocampista de 27 años, uno de sus principales objetivos para reforzar una plantilla todavía incompleta.

El internacional noruego ya estuvo cerca del Martínez Valero durante el verano de 2025. Ahora, con solo año y medio de contrato por delante, el Elche recupera la operación y toma la iniciativa frente al West Bromwich Albion, que también sigue al futbolista, pero aún no ha presentado una propuesta formal.

El Elche vuelve a la carga por Felix Horn Myhre

Felix Horn Myhre vuelve a ocupar un lugar destacado en la planificación deportiva del Elche. La entidad franjiverde ha iniciado los contactos con el Brann mediante una oferta concreta, aunque todavía no ha trascendido la cantidad presentada.

La información procede de Bergens Tidende, medio de referencia en Bergen, que califica la propuesta española como importante. El director deportivo del Brann, Per-Ove Ludvigsen, ha evitado pronunciarse públicamente mientras el equipo afronta las eliminatorias previas de la Conference League.

No se trata, sin embargo, del primer intento del Elche por contratarlo. El club ya presentó varias ofertas durante el verano de 2025. Las propuestas rondaron entonces los 30 millones de coronas noruegas, unos 2,7 millones de euros, pero el Brann las rechazó al considerar que estaban por debajo del valor deportivo del centrocampista.

La operación quedó aparcada, aunque nunca desapareció por completo de la agenda ilicitana. El propio Horn Myhre reconoció en aquel momento que veía con buenos ojos la posibilidad de competir en LaLiga y que el estilo del Elche podía adaptarse a sus características.

El West Bromwich amenaza la operación del Elche

El principal rival del Elche es actualmente el West Bromwich Albion. El conjunto inglés ha mostrado interés y estudia la incorporación de Horn Myhre, aunque por ahora no ha trasladado una oferta formal al Brann.

Esta diferencia permite al club franjiverde tomar una pequeña ventaja. El Elche ya ha pasado del seguimiento a la negociación y ha colocado una propuesta sobre la mesa, mientras el West Bromwich continúa valorando las condiciones económicas del posible traspaso.

La competencia inglesa no debe subestimarse. El club británico puede ofrecer un contrato importante y un proyecto diseñado para regresar a la Premier League. La capacidad económica del fútbol inglés también podría elevar el precio final si el West Bromwich decide entrar definitivamente en la puja.

El atractivo de LaLiga juega a favor del Elche. Horn Myhre ya expresó su deseo de probarse en el campeonato español durante las negociaciones de 2025. Esa predisposición puede resultar decisiva si las propuestas de ambos clubes terminan acercándose.

Felix Horn Myhre, goles y experiencia para la medular del Elche

Horn Myhre es un centrocampista diestro de 1,80 metros que puede actuar como interior, mediocentro e incluso ocupar posiciones más retrasadas. Su fútbol combina capacidad para asociarse, movilidad, llegada desde segunda línea y trabajo defensivo.

A sus 27 años se encuentra en plena madurez deportiva. Con el Brann acumula 179 partidos oficiales, 32 goles y 39 asistencias, unos números que reflejan su influencia en la construcción del juego y su capacidad para aparecer cerca del área rival.

Su rendimiento más reciente refuerza el interés del Elche. El noruego marcó en el empate por 2-2 frente al Universitatea Cluj, correspondiente a la fase previa de la Conference League, y volvió a ver portería pocos días después contra el Vålerenga en la Eliteserien.

Durante el presente campeonato noruego suma dos goles y una asistencia en 14 titularidades. Su regularidad también destaca: ha completado 1.260 minutos, es decir, todos los disponibles en esas jornadas.

El futbolista ha disputado siete encuentros con la selección absoluta de Noruega y ha marcado dos goles. Debutó internacionalmente en 2024 y llegó a competir por un puesto en la convocatoria para el Mundial de 2026, aunque finalmente no entró en la lista definitiva.

Martín Anselmi espera numerosos refuerzos en el Elche

La oferta por Horn Myhre forma parte de una reconstrucción mucho más amplia. Martín Anselmi trabaja con una plantilla reducida y todavía necesita incorporaciones en prácticamente todas las líneas.

Josan reconoció recientemente que “faltan bastantes fichajes”, aunque pidió tranquilidad después de incorporarse a los entrenamientos junto a David Affengruber y Buba Sangaré. El extremo también explicó que el técnico argentino ya le había transmitido los matices tácticos que pretende introducir.

El primer refuerzo del verano será, salvo un cambio de última hora, Fer Niño. El Elche ha alcanzado un acuerdo con el Burgos por el delantero, quien ya habría superado el reconocimiento médico. La operación se moverá en torno a los cuatro millones de euros, aunque una parte corresponderá al Villarreal, propietario del 30 % de sus derechos.

Tras encaminar la llegada del delantero, la dirección deportiva concentra esfuerzos en mejorar el centro del campo. Horn Myhre aparece como un objetivo ambicioso, pero también coherente con las necesidades del equipo: conoce el interés del Elche, quiere probarse fuera de Noruega y entra en el momento contractual adecuado.