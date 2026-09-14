"Nuno Tavares tiene nivel para el Real Madrid, pero se gastaría 100 millones en cinco años"

Genaro Gattuso hace campaña por el lateral portugués de la Lazio, al que ve ve con las condiciones futbolísticas necesarias para triunfar en el conjunto blanco. Otra cosa es su cabeza...

El Real Madrid ha invertido 55 millones de euros en reforzar su lateral izquierdo este pasado verano con la llegada de Marc Cucurella desde el Chelsea. Con el campeón del mundo, Mourinho ha buscado elevar el nivel en una posición en la que también cuenta con Álvaro Carreras, por el que un año antes de pagaron otros 50 millones al Benfica. Y aún cuenta también con el lesionado Ferland Mendy, por lo que el flanco zurdo de la zaga no es precisamente uno de los puestos que necesite reforzar el conjunto blanco.

Pese a ello, han sorprendido las declaraciones realizadas por el mediático Gennaro Gattuso, quien ha postulado a uno de sus pupilos en la Lazio como futurible del club madridista. El técnico italiano, en su primera campaña en el equipo romano, está sorprendido con el rendimiento de Nuno Tavares, al que comenzó utilizando como suplente, si bien luego le ha dado la titularidad en las tres últimas jornadas de la Serie A.

"Hay que llegarle a la cabeza y hacer que lo entienda"

Sus números no es que sean asombrosos: una sola asistencia. Pero el que fuese entrenador del Valencia ha afirmado que el portugués, de 26 años, "tiene nivel para jugar en el Real Madrid". Eso sí, cree que para llegar a escenarios como el Santiago Bernabéu y convencer, hay que seguir trabajando con él en el aspecto mental, tal y como aseguró en DAZN antes del choque de este pasado fin de semana ante el Milan, que acabó con empate a dos.

"Este jugador debería estar en el Real Madrid, siempre lo he dicho. Juega con el pie derecho, con el izquierdo, tiene velocidad... Es inusual, pero después del partido necesita su tiempo para recuperarse. Es un buen chico, educado, pero hay que llegarle a la cabeza y hacer que lo entienda. Es un jugador con talento y fortísimo", explicó sobre el tres veces internacional luso, que tiene un valor de mercado de 12 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.

Pero Gattuso fue más allá al dejar claro que el gran hándicap de Nuno Tavares está en esa peculiar forma de ser que es la que parece haberle impedido dar el salto y asentarse en los clubes más grandes de Europa. "Voy a poner un ejemplo que utilicé hace unos días, en una conversación con unos amigos y con Angelo Fabiani: si sus padres fallecieran y él recibiera una herencia de 100 millones, todo desaparecería en cinco años. Su carrera se resume en eso", afirmó de forma tajante, lo que no quita que insisiera: "Nuno Tavares perfectamente podría haber pasado 10 años en el Real Madrid por las cualidades que tiene".

La carrera y los números de Nuno Tavares

Lo cierto es que con solo 21 años, y tras surgir de la cantera del Benfica, a Nuno Tavares le llegó enseguida la llamada de un grande. El Arsenal pagó 8 millones de euros por su fichaje para llevárselo al escaparate de la Premier League. Pero tras una sola campaña en el cuadro londinense (28 partidos, un gol y dos asistencias), comenzó su carrusel de cesiones.

Primero llegó al Olympique de Marsella, donde firmó una destacada campaña en la que firmó seis tantos en 39 choques. Pero regresó a Inglaterra para jugar en el Nottingham Forest y volvió a pinchar (solo disputó 12 encuentros). Fue entonces, después de estar en la agenda del Real Betis, cuando llegó a la Lazio en su tercer préstamo consecutivo, asentándose al fin en el club celeste, que hace dos veranos acabó comprando su pase de forma definitiva a los 'Gunners' por algo mas de 5,5 millones. Allí aún tiene contrato en vigor hasta 2029, pero Gattuso parece hacer campaña por el lisboeta para atraer el interés de los mas poderosos.